Мимо Земли пролетел таинственный объект

1 декабря всего в 50 тысячах километров от Земли пролетел объект, который астрономы назвали 2020 SO.

Исследователи рассказали новостному изданию Newsweek, что объект пролетел мимо нашей планеты чрезвычайно близко, в ближайшей точке он находился в 13% от среднего расстояния между Землей и Луной.

Подсчитано, что диаметр объекта составлял от 4,% до 10 метров, и он был открыт 17 сентября 2020 года. Открытие было подтверждено два дня спустя с помощью другого телескопа.

Первоначальные наблюдения свидетельствовали, что объект - астероид, однако вскоре у ученых появились подозрения, что 2020 SO - не обычный астероид.

"Мы не уверены, что это астероид, в частности, природное тело", - сказал астроном Джанлука Маси.

Ученый Пол Чодас выдвинул теорию, что этот - не астероид, а часть ракеты NASA Surveyor 2, которую использовали во время Лунной миссии в 1966 году. Он пришел к такому выводу, когда, используя компьютерную модель, симулировал ее траекторию в прошлом.

Чодас рассказал, что объект за несколько последних десятилетий уже несколько раз пролетал относительно близко к Земле.