Пропавшая без вести Instagram-модель найдена мертвой при загадочных обстоятельствах

Instagram-модель Алексис Шарки (26) в субботу планировала встретиться с друзьями, чтобы посмотреть фильм, однако внезапно исчезла и перестала отвечать на звонки и сообщения, сказала ее мать Стейси Кларк Робинулт.

Робинулт рассказала, что последний раз говорила со своей дочерью вечером в пятницу, 27 ноября. В субботу обнаженное тело Алексис было найдено на обочине дороги к западу от Хьюстона, в 4 минутах езды от дома девушки. Подруга Шарки рассказала, что та провела День благодарения в своем доме и в последний раз разговаривала с ней около 18:00 в пятницу.

Девушка объяснила, что Шарки всегда сразу отвечает на сообщения по телефону. "Алексис никогда не расставалась со своим телефоном, она - королева социальных сетей, а телефон - это ее работа", - рассказала подруга погибшей. Поэтому, когда Алексис перестала отвечать по телефону в субботу, ее друзья и семья забеспокоились.

В субботу мать Алексис написала в Facebook, что о местоположении ее дочери ничего не известно уже больше 24 часов. 2

"Пожалуйста, поделитесь этой публикацией! Моя дочь Алексис Шарки пропала. Связи с ней нет уже больше 24 часов, полиция в курсе. С января она жила в Хьюстоне, штат Техас, и там ее видели в последний раз. Пожалуйста, помогите нам найти ее и благополучно доставить домой! Мы в отчаянии!" - написала мать девушки.

Вечером в воскресенье, 29 ноября, Робинулт поделилась еще одной публикацией, подтверждающей, что тело ее дочери было найдено.

В январе Алексис переехала в Хьюстон со своим мужем Томом. "Недавно она рассказала нам, что подала на развод. Она мало рассказывала о том, что происходило у нее дома", - отметила подруга погибшей.

Муж модели Том опубликовал несколько постов в Facebook, оплакивая смерть своей жены.

"Я действительно верю, что ее убили. Мы выясним, кто это сделал. Мы сделаем все, что потребуется. Чтобы она смогла покоиться с миром", - сказала мать Алексис.

Шарки регулярно публиковала отчеты о поездках по различным курортам и рассказывала о способах улучшить свое здоровье и самочувствие. Последний пост девушка сделала 22 ноября - в нем она поведала о планах переехать в древний город Тулум в Мексике.