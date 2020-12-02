"Рэпер Бабка", "комсомолец-стукач": конфликт Шнурова и Басты - что о нем известно?

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и рэп-музыкант Баста (Василий Вакуленко) устроили дуэль в стихах в Instagram, сообщает издание Вести.ru. Что послужило причиной конфликта?
Ссора между музыкантами началась после того, как Сергей Шнуров прокомментировал концерты рэпера, которые ранее прошли в Санкт-Петербурге, несмотря на вторую волну Covid-19. Шнуров обвинил Басту в наживе:
"Тех в войну, кто наживали, называли полицаи. Кто в блокаду заграбастал, тоже был как полицай. В их ряду теперь есть Баста, отрицай, не отрицай", - написал Шнуров про Басту.
Тот, в свою очередь, в долгу не остался и назвал Шнурова "комсомольцев-стукачом" и "дурачком". После этого Шнуров опубликовал еще два стиха, в которых назвал оппонента "честным понторезом" и "рэпером Бабкой".
Концерты Басты в Ледовом дворце Санкт-Петербурга прошли 27 и 28 ноября. Позже глава Роспотребнадзора заявила, что на них собралось "недопустимо большое количество людей". Сам рэпер сказал, что на мероприятии было выполнено требование о заполняемости зала только наполовину. После начавшегося скандала Ледовый дворец закрыли.