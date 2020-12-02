"Рэпер Бабка", "комсомолец-стукач": конфликт Шнурова и Басты - что о нем известно?

Ссора между музыкантами началась после того, как Сергей Шнуров прокомментировал концерты рэпера, которые ранее прошли в Санкт-Петербурге, несмотря на вторую волну Covid-19. Шнуров обвинил Басту в наживе:

"Тех в войну, кто наживали, называли полицаи. Кто в блокаду заграбастал, тоже был как полицай. В их ряду теперь есть Баста, отрицай, не отрицай", - написал Шнуров про Басту.

Тот, в свою очередь, в долгу не остался и назвал Шнурова "комсомольцев-стукачом" и "дурачком". После этого Шнуров опубликовал еще два стиха, в которых назвал оппонента "честным понторезом" и "рэпером Бабкой".