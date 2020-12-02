Актер Борис Плотников из "Собачьего сердца" умер от Covid-19

Народный артист России, руководитель мастерской в Российском институте театрального искусства (ГИТИС) Борис Плотников умер на 72-м году жизни, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
Причиной смерти актера стал коронавирус Covid-19. По словам собеседника ТАСС, он неделю лежал в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Борис Плотников работал в Свердловском ТЮЗе, Театре российской армии, Московском театре сатиры, МХТ имени Чехова и театре-студии Олега Табакова.
Больше всего актер известен ролью доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце" 1988 года. Помимо него, он сыграл в картинах "Записки сумасшедшего", "Холодное лето пятьдесят третьего", "Восхождение" и других.
В ГИТИСе Плотников работал профессором кафедры актерского мастерства. В 2005 году он был награжден Орденом Почета за заслуги в области культуры и искусства.