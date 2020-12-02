Рижская дума начинает выкупать земли для реализации четвертой фазы проекта Южного моста

Самоуправление будет покупать недвижимость - части земельных участков на улице Межкална 14, Межкална улица 5A, Виенибас гатве 196 и на улице Ритаусмас без номера.

Часть недвижимости на улице Межкална 14 площадью 14 квадратных метров будет куплена за 172 евро, часть недвижимости на улице Межкална 5A площадью 2679 квадратных метров будет куплена за 73 539 евро, часть участка площадью 6528 квадратных метров на Виенибас гатве 196 будет куплена за 198 000 евро и 2814 квадратных метров земельный участок на улице Ритаусмас будет куплен за 21 049 евро.

Как сообщил Департамент Управления дорожного движения Рижской думы, в проекте "Строительство Яня Чакстес гатве от Виенибас гатве до улицы Зиепниеккална" строительство планируется начать в 2021 году. В 2022 году строительство Яня Чакстес гатве будет продолжаться от улицы Зиепниеккална до улицы Валдекю.

Уже сообщалось, что Южный мост называют одним из самых дорогих мостов в мире из-за его значительной стоимости. Рижское самоуправление взяло ссуду на его строительство, которую изначально планировалось выплатить в течение 20 лет.