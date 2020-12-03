Группу Little Big обвинили в распространении порнографии

Юрист Вадим Харченко заявил, что ролик призывает "к совершению действий сексуального характера по отношению к неопределенному кругу лиц, включая несовершеннолетних детей". Юрист полагает, что эту работу следует проверить.

Также в ролике нет предупреждающей маркировки. Таким образом несовершеннолетние не смогут понять, что в припеве трека на английском звучит непристойная фраза.

Напомним, ранее Little Big выпустили клип про 2020 год: в нем пьют "Новичок" и едят летучую мышь.

На видео участники группы, вместе с Данилой Поперечным, Юрой Музыченко и Александром Гудковым отмечают Новый год. Любопытно, что на елку вешаются игрушки в форме коронавируса. Среди подарков есть извергающийся вулкан, горящий лес и оружие. Приносит их Дед Мороз, которого играет Гарик Харламов.

В качестве шампанского в ролике фигурирует "Новичок". Софья Таюрская приносит в качестве угощения летучую мышь на тарелке. Завершается все взрывом.

За неполные сутки видео посмотрели свыше 2 миллионов раз. У клипа 263 тысячи лайков и 16 тысяч дизлайков.