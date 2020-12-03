Латвийский актер Андрис Булис рассказал, простила ли супруга его измену

"Очень уважаю свою жену, которая об этом не говорит, а она рада тому, что я об этом не высказываюсь", - отмечает Булис.

Андрис заметил, что раз он все еще со своей супругой, то она его простила.

"Единственное, что я обещал выполнить... Это не комментировать это в СМИ или на шоу Pāļa bazars. Она сказала, что я могу об этом рефлексировать, это мое право, но она считает, что нет смысла говорить о том, что было пять лет назад".

После этого ведущий шоу Янис Кривенс также захотел узнать мнение Булиса о полигамии и моногамии.

"Я думаю, что моногамия возможна, но это довольно жестоко. Потому что, возможно, требуя моногамию - если я люблю тебя, ты тоже должен любить в ответ", - заметил Андрис.

Актер объяснил, что верит в моногамию и указал, что это "высшее, к чем человеку следует стремиться".