Латвийский актер Андрис Булис рассказал, простила ли супруга его измену

Несколько лет назад, будучи в браке, у актер Андриса Булиса был роман с Лиене Кивича (тогда еще Скулме). В гостях на шоу Pāļa bazars он рассказал, какие сейчас у артиста отношения с женой и детьми.
"Очень уважаю свою жену, которая об этом не говорит, а она рада тому, что я об этом не высказываюсь", - отмечает Булис.
Андрис заметил, что раз он все еще со своей супругой, то она его простила.
"Единственное, что я обещал выполнить... Это не комментировать это в СМИ или на шоу Pāļa bazars. Она сказала, что я могу об этом рефлексировать, это мое право, но она считает, что нет смысла говорить о том, что было пять лет назад".
После этого ведущий шоу Янис Кривенс также захотел узнать мнение Булиса о полигамии и моногамии.
"Я думаю, что моногамия возможна, но это довольно жестоко. Потому что, возможно, требуя моногамию - если я люблю тебя, ты тоже должен любить в ответ", - заметил Андрис.
Актер объяснил, что верит в моногамию и указал, что это "высшее, к чем человеку следует стремиться".
Напомним, вот уже 15 лет Андрис Булис в браке с Илзе. У пары двое детей - сын Маркус и дочь Алисе. В свою очередь, Лиене в январе вышла замуж за скандального музыканта Андриса Кивича и родила ему дочь Мию.