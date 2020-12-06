Алексей Воробьев скоро станет отцом, а Виктория Боня и Марат Сафин подтвердили свои отношения?

Виктория Боня и Марат Сафин подтвердили свои отношения?

Телеведущая и модель Виктория Боня во время пандемии отметила свое 41-летие. Звезда поделилась снимками с роскошной вечеринки в соцсетях. Она рассказала, что организовала вечер под названием Golden Hollywood Party в стиле Голливуда 30-х годов, где собрала своих близких и некоторых представителей прессы.

Боня не стала скрывать, что основательно готовилась к этому дню и жаждала поскорее осуществить все задуманное.

"Ни расстояние, ни карантин, ни закрытые границы не помешали мне прилететь в Москву и отпраздновать день рождения в кругу близких друзей и приятелей", - написала она.

СМИ сообщают, что на вечере были танцы, роскошный стол с напитками и угощениями, пышные декорации и шикарные наряды.

Среди гостей оказались Эвелина Бледанс, Анна Седокова, Екатерина Одинцова и теннисист Марат Сафин. Последний пришел на вечеринку с огромным букетом роз.

Портал StarHit.ru пишет, что вот уже несколько месяцев ходят слухи, что знаменитостей связывают романтические отношения. Боня то и дело публикует совместные фотографии с Маратом.

Портал Popcake TV сообщает, что красавица сделала сенсационное заявление по поводу ее отношений с теннисистом Маратом Сафиным: "Он играет в моей жизни большую роль, даже сам того не подозревая. Но мне нужно с ним это обсудить".

Что имела в виду Виктория Боня, неизвестно. Впрочем, желтая пресса уже поспешила написать в заголовках о скорой свадьбе бывшей участницы шоу "Дом-2".

Будем ждать, что на эти слухи ответит Марат Сафин.

Певец Алексей Воробьев скоро станет отцом?

Летом 2020 года в СМИ появились новости о том, что певец и актер Алексей Воробьев женился. Сам артист эти слухи никак не комментировал. Сейчас же журналисты заговорили о том, что артист скоро станет отцом.

"СМИ: Певец Алексей Воробьев станет отцом", "Алексей Воробьев впервые станет отцом", "Фанаты подозревают, что Алексей Воробьев может стать отцом" - писала желтая пресса на этой неделе.

Если верить слухам, то Алексей длительное время встречается с известным доктором Натальей Зубаревой. Пара не афишировала и не комментировала свои отношения. Папарацци заметили знаменитостей в одном из калифорнийских отелей и уверены, что именно в Лас-Вегасе они поженились, пишет портал "Муз-ТВ".

Совсем недавно Наталья поделилась снимком с округлившимся животом.

"В тебе вся моя любовь", - написала она.

В комментариях подписчики и фанаты стали делиться мнениями. Одни поздравляли Наталью и Алексея, другие же были в гневе и просили не распускать слухов.