Екатерина Варнава о трудном детстве и юности: "Мы мои проблемы не разбирали дома"

Екатерина не может сказать, что была трудным ребенком. В семье было все хорошо, но со сверстниками у нее отношения не складывались. Психолога она никогда не посещала. Она не может точно сказать, что с ней не так.

До сих пор она осталась "закомплексованным и забитым ребенком".

"Все начинается с мелочей... Я пришла в новый класс... Из одной школы переходить в другую - это не просто. Неважно, в каком ты статусе. Ты приходишь в новую школу - начинается новая жизнь..." - вспоминает Варнава.

Она хотела быть дружелюбной и общительной, но получалось наоборот. Многих раздражало, что она хочет везде участвовать. Ее стали считать выскочкой. Она стала замечать, что с ней перестали здороваться, после - говорить, а потом начали распускать слухи.

"А какие слухи, если я ни с кем не общаюсь... Друзей у меня не было. Я гуляла с собакой, мамой и папой", - отмечает Екатерина.

Потом Варнава посещала школу бальных танцев, но и там друзей не приобрела.

В подростковом возрасте начались издевки относительно внешности. Мама всегда говорила Екатерине, что ей следует учиться.

"Мы мои проблемы не разбирали дома. И хорошо", - считает она.

Родители тяжело и много работали, чтобы дать дочери не только достойное образование, но и развлечения.

Варнава признается, что у нее жесткий характер. Она никогда не жаловалась родителям на происходящее в школе. Она росла преимущественно без подруг. Две подруги у нее появились только в лагере.

"От лета до лета надо было проходить какие-то испытания", - поясняет телеведущая.

Все свои комплексы она перенесла из школы в институт. Она поняла, что ей пора раскрываться и начать "жить полной грудью". Екатерина не может сказать, что ей удается быть открытой, до сих пор внутри она "обиженная и закрытая".



"Я сама себя поставила в такие условия, когда я не могу не общаться с людьми", - указала Варнава.