Чт, 3.12.2020
Сначала мы вдохновлялись ребятами с канала "Реутов ТВ". Потом в наших шуточных роликах начали появляться серьезные социальные проблемы. Получалось, как говорится, и смех, и грех. Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV
Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV

Сестру Эвелины Бледанс задержали за хранение наркотических веществ

Диана Бледанс

ФОТО: скриншот видео с YouTube

43-летняя Диана Бледанс, младшая сестра артистки Эвелины Бледанс, была задержана правоохранительными органами в Ялте. Об этом пишет "Комсомольская правда".

В квартире женщины был проведен обыск. 

По данным СМИ было обнаружено пять свертков с наркотическим средством амфетамин и один сверток с марихуаной.

Вещества, обнаруженные в квартире Дианы Бледанс, были отправлены на судебную экспертизу, по результатам которой женщине будут выдвинуты обвинения.

Напомним, что у Диана Бледанс и ранее были проблемы с законом. Она также состояла на учете из-за употребления наркотиков с 1997 года. У женщины есть судимость за контрабанду сильнодействующих веществ, которая до сих пор не была погашена.

Последние новости

НАВЕРХ
Back