Сестру Эвелины Бледанс задержали за хранение наркотических веществ

По данным СМИ было обнаружено пять свертков с наркотическим средством амфетамин и один сверток с марихуаной.

Вещества, обнаруженные в квартире Дианы Бледанс, были отправлены на судебную экспертизу, по результатам которой женщине будут выдвинуты обвинения.

Напомним, что у Диана Бледанс и ранее были проблемы с законом. Она также состояла на учете из-за употребления наркотиков с 1997 года. У женщины есть судимость за контрабанду сильнодействующих веществ, которая до сих пор не была погашена.