Сестру Эвелины Бледанс задержали за хранение наркотических веществ

43-летняя Диана Бледанс, младшая сестра артистки Эвелины Бледанс, была задержана правоохранительными органами в Ялте. Об этом пишет "Комсомольская правда".
В квартире женщины был проведен обыск.
По данным СМИ было обнаружено пять свертков с наркотическим средством амфетамин и один сверток с марихуаной.
Вещества, обнаруженные в квартире Дианы Бледанс, были отправлены на судебную экспертизу, по результатам которой женщине будут выдвинуты обвинения.
Напомним, что у Диана Бледанс и ранее были проблемы с законом. Она также состояла на учете из-за употребления наркотиков с 1997 года. У женщины есть судимость за контрабанду сильнодействующих веществ, которая до сих пор не была погашена.