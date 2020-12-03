Чт, 3.12.2020
Думаю, для подростков наш новый фильм тоже может стать предостережением, таким анти-примером, возможностью остановиться перед подобной перспективой. А проституция это, наверное, уже крайняя точка перед самым обрывом. Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV
Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV

В Москве участницу Pussy Riot задержали в больнице

ФОТО: https://www.instagram.com/ritaflores69/

Участницу Pussy Riot Риту Флорес задержали в московской больнице, куда она была доставлена медиками. СМИ сообщают, что девушку забрали работники правоохранительных органов. Об этом передает телеканал "Дождь".  

Известно, что на Флорес составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга. Суд рассмотрит его 3 декабря.

Накануне в Москве задержали Марию Алехину за акцию против полицейского насилия, которую она вместе с Флорес и художником Фархадом Исрафилли-Гельманом провела на Манежной площади 28 ноября.

Во время акции девушки в кокошниках примотали переодетого в полицейскую форму художника скотчем с надписью "Осторожно, хрупкое".

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