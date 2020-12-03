В Москве участницу Pussy Riot задержали в больнице

Участницу Pussy Riot Риту Флорес задержали в московской больнице, куда она была доставлена медиками. СМИ сообщают, что девушку забрали работники правоохранительных органов. Об этом передает телеканал "Дождь".
Известно, что на Флорес составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга. Суд рассмотрит его 3 декабря.
Накануне в Москве задержали Марию Алехину за акцию против полицейского насилия, которую она вместе с Флорес и художником Фархадом Исрафилли-Гельманом провела на Манежной площади 28 ноября.
Во время акции девушки в кокошниках примотали переодетого в полицейскую форму художника скотчем с надписью "Осторожно, хрупкое".