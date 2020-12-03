Внимание, мошенники! Elektrum призывает соблюдать осторожность при подключении к порталу

В настоящее время предпринимаются попытки обмануть клиентов Elektrum, заставляя их посетить другие страницы, аналогичные порталу www.elektrum.lv. Поэтому, если проходя по ссылке, страница открывается неполностью или изменено название бренда, клиентов призывают немедленно закрыть страницу без дальнейших действий.

В настоящее время ведутся работы по закрытию вредоносных страниц. "Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, немедленно свяжитесь с нашей службой поддержки", - говорится на сайте Elektrum.