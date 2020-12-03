Внимание, мошенники! Elektrum призывает соблюдать осторожность при подключении к порталу

Торговая марка Elektrum компании Latvenergo призывает своих клиентов быть внимательными при подключении к порталу www.elektrum.lv, говорится в сообщении на домашней странице Elektrum.
В настоящее время предпринимаются попытки обмануть клиентов Elektrum, заставляя их посетить другие страницы, аналогичные порталу www.elektrum.lv. Поэтому, если проходя по ссылке, страница открывается неполностью или изменено название бренда, клиентов призывают немедленно закрыть страницу без дальнейших действий.
В настоящее время ведутся работы по закрытию вредоносных страниц. "Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, немедленно свяжитесь с нашей службой поддержки", - говорится на сайте Elektrum.
Оборот концерна Latvenergo в 2019 году составил 841,6 миллиона евро, что на 0,3% больше, чем годом ранее, а прибыль концерна увеличилась на 24,2%, достигнув 94,4 миллиона евро.