Чт, 3.12.2020
Сначала мы вдохновлялись ребятами с канала "Реутов ТВ". Потом в наших шуточных роликах начали появляться серьезные социальные проблемы. Получалось, как говорится, и смех, и грех. Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV
Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV
1 мин для прочтения

Внимание, мошенники! Elektrum призывает соблюдать осторожность при подключении к порталу

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Торговая марка Elektrum компании Latvenergo призывает своих клиентов быть внимательными при подключении к порталу www.elektrum.lv, говорится в сообщении на домашней странице Elektrum.

В настоящее время предпринимаются попытки обмануть клиентов Elektrum, заставляя их посетить другие страницы, аналогичные порталу www.elektrum.lv. Поэтому, если проходя по ссылке, страница открывается неполностью или изменено название бренда, клиентов призывают немедленно закрыть страницу без дальнейших действий.

В настоящее время ведутся работы по закрытию вредоносных страниц. "Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, немедленно свяжитесь с нашей службой поддержки", - говорится на сайте Elektrum.

Оборот концерна Latvenergo в 2019 году составил 841,6 миллиона евро, что на 0,3% больше, чем годом ранее, а прибыль концерна увеличилась на 24,2%, достигнув 94,4 миллиона евро.

Последние новости

НАВЕРХ
Back