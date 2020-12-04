"Если ничего не делать, то ничего меняться не будет": Бусулис о России, налогах и дружбе в шоу-бизнесе
На этот раз гостем передачи "В чем фишка?" стал латвийский певец Интарс Бусулис.
Он рассказал о горячих мексиканских отношениях в семье и как его супруга относится к подаркам от поклонниц. Конечно, отдельно была затронута тема налогов для представителей творческой профессии. Интарс не стал скрывать, какие советы ему дала Алла Пугачева. Невозможно было не поговорить о его многолетней дружбе с Еленой Ваенгой и другими российскими звездами.
Бусулис также ответил на самый главный вопрос: "В чем его фишка?".
Аудио: Интарс Бусулис о России, налогах и дружбе в шоу-бизнесе