Пт, 4.12.2020
На этот раз гостем передачи "В чем фишка?" стал латвийский певец Интарс Бусулис. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • "Если ничего не делать, то ничего меняться не будет": Бусулис о России, налогах и дружбе в шоу-бизнесе
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"Если ничего не делать, то ничего меняться не будет": Бусулис о России, налогах и дружбе в шоу-бизнесе
В чем фишка?

На этот раз гостем передачи "В чем фишка?" стал латвийский певец Интарс Бусулис.

Он рассказал о горячих мексиканских отношениях в семье и как его супруга относится к подаркам от поклонниц. Конечно, отдельно была затронута тема налогов для представителей творческой профессии. Интарс не стал скрывать, какие советы ему дала Алла Пугачева. Невозможно было не поговорить о его многолетней дружбе с Еленой Ваенгой и другими российскими звездами. 

Бусулис также ответил на самый главный вопрос: "В чем его фишка?".

Аудио: Интарс Бусулис о России, налогах и дружбе в шоу-бизнесе

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