"Если ничего не делать, то ничего меняться не будет": Бусулис о России, налогах и дружбе в шоу-бизнесе

Он рассказал о горячих мексиканских отношениях в семье и как его супруга относится к подаркам от поклонниц. Конечно, отдельно была затронута тема налогов для представителей творческой профессии. Интарс не стал скрывать, какие советы ему дала Алла Пугачева. Невозможно было не поговорить о его многолетней дружбе с Еленой Ваенгой и другими российскими звездами.