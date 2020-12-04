Журнал People назвал человека года

В этом году этого звания удостоилась 28-летняя актриса и певица Селена Гомес.
В этом году актриса активно выступала в защиту психического здоровья, расового равенства и бодипозитива. За последние 12 месяцев она успела выпустить свой третий студийный альбом Rare и запустила свою линию инклюзивной косметики Rare Beauty.
Селена активно поддерживала движение Black Lives Matter и открыто рассказывала о своей борьбе с депрессией и тревожностью.
Не обошла Гомес и политические вопросы. Она не только высказалась о политике в США, но и впервые проголосовала на выборах.
Напомним, ранее журнал People назвал самого сексуального мужчину года. Им стал американский актер Майкл Б. Джордан.