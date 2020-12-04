Пт, 4.12.2020
На этот раз гостем передачи "В чем фишка?" стал латвийский певец Интарс Бусулис. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Журнал People назвал человека года

В этом году этого звания удостоилась 28-летняя актриса и певица Селена Гомес.

В этом году актриса активно выступала в защиту психического здоровья, расового равенства и бодипозитива. За последние 12 месяцев она успела выпустить свой третий студийный альбом Rare и запустила свою линию инклюзивной косметики Rare Beauty.

Селена активно поддерживала движение Black Lives Matter и открыто рассказывала о своей борьбе с депрессией и тревожностью.

Не обошла Гомес и политические вопросы. Она не только высказалась о политике в США, но и впервые проголосовала на выборах.

Напомним, ранее журнал People назвал самого сексуального мужчину года. Им стал американский актер Майкл Б. Джордан. 

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