Ксения Бородина о скандальном стриме: "Смерть в прямом эфире, сухой лед переплюнули"

На этот раз она заговорила о стриме блогера Стаса Решетникова (Reeflay).

"Смерть в прямом эфире, сухой лед переплюнули. Вчера очередной стример пробил дно. Я не буду говорить, что сама суть алко-эфиров, где все напиваются, творят жесть, бьют девушек и кидаются друг на друга с ножами - не норма. Это понятно любому вменяемому человеку", - написала она в Instagram.

Телеведущая считает, что во время таких стримов неизбежно произойдет что-то трагическое. Причиной подобного она назвала употребление алкоголя и наркотических веществ.

Бородина о погибшей:

"И снова про женщин. Погибшая девушка была молода, но вместо того чтобы учиться, работать, развиваться она выбрала скотское существование. И нет ничего удивительного, что ее постиг такой бестолковый конец. Как жила, так и умерла".

Ксения подчеркнула, что каждый сам решает и выбирает как эту жить.

"И от всей этой истории не покидает чувство брезгливости. Ты понимаешь, что человек умер, но понимаешь, что это просто логическое завершение того образа жизни, который считался нормой именно для нее", - добавила она.

В завершении ведущая шоу "Дом-2" задумалась, а нужны ли обществу такие стримы, "где алкоголь, наркотики, насилие и моральное дно, демонстрируются, как развлечение".