Ледовый дворец в Петербурге был оштрафован после концерта Басты

Администрация площадки частично признала вину на суде. Его представители объяснили, что на последней песне Басты слушатели встали со своих мест, чтобы поприветствовать артиста, отметив, что многие при этом оставались в масках.

1 декабря СМИ сообщили, что Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца после концерта Басты.

Напомним, 27 и 28 ноября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге прошли концерты рэпера Басты. На первое мероприятие пришли тысячи людей, которые не соблюдали социальную дистанцию. Из-за несоблюдения ограничительных мер поступили многочисленные жалобы пользователей соцсетей.