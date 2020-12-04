Ледовый дворец в Петербурге был оштрафован после концерта Басты

Ледовый дворец в Санкт-Петербурге оштрафовали на 480 тысяч рублей (5,3 тысяч евро) за нарушения санитарных норм после проведения в нем концерта рэпера Басты. Об этом сообщает ТАСС
Администрация площадки частично признала вину на суде. Его представители объяснили, что на последней песне Басты слушатели встали со своих мест, чтобы поприветствовать артиста, отметив, что многие при этом оставались в масках.
1 декабря СМИ сообщили, что Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца после концерта Басты.
Напомним, 27 и 28 ноября в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге прошли концерты рэпера Басты. На первое мероприятие пришли тысячи людей, которые не соблюдали социальную дистанцию. Из-за несоблюдения ограничительных мер поступили многочисленные жалобы пользователей соцсетей.
Организаторам было необходимо установить стулья в танцевальном партере. Но на видео с мероприятия видно, что зрители без масок, они не соблюдают дистанцию, а стульев не видно.