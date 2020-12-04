Мастер обнаженных фото Александр Соколов регулярно влюбляется в своих клиенток

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Фотограф в стиле "ню" Александр Соколов стал гостем шоу "Sapņu ķērājas" ("Ловец снов") на канале STV Pirmā! raidījumā ", где рассказал пикантные подробности о своей работе.
Ведущие хотели знать, не позволяли ли себе когда-нибудь кто-нибудь из клиентов пойти дальше и сделать фотографу неуместное предложение во время фотосессии в стиле "ню"?
Он добавил, что за 20 лет работы с ним происходили разные вещи. На вопрос, отвечал ли он и на соблазнение дам, фотограф ответил: "Если я скажу, что вообще никому - я солгу".
Александр также заметил, что регулярно влюбляется в своих клиенток.
Хотя он отметил, что его либидо понижается в таких условиях работы, когда вокруг обнаженные тела.
"Многие люди думают, что если я фотографирую обнаженных, то я сплю с новой моделью каждый день. Мне от этого смешно. Это то же самое, что сказать гинекологу - о, у тебя работа мечты!" - смеется Соколов.
Видео: Александр Соколов на шоу "Sapņu ķērājas"