RUS TVNETЗвездыЗвездыГуф, Мадонна, Билан и другие звезды, которых хоронили по ошибке 1 5 декабря 2020, 11:231 мин для прочтенияГуф, Мадонна, Билан и другие звезды, которых хоронили по ошибкеrus.tvnet.lvПродолжение статьи1 / 8ДалееДима БиланФОТО: instagram / коллаж RUS TVNETВ СМИ регулярно появляются "вбросы" о смерти знаменитостей. RUS TVNET решил вспомнить звезд, которых хоронили по ошибке. Дима Билан Гуф Николай Расторгуев Мадонна Леонид Якубович ВалерияАлла Пугачева 1 Продолжение статьи1 / 8ДалееДима Биланалла пугачевавалериягуфдима биланзвездымадонна