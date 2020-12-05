Блогер, во время стрима которого умерла девушка, заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет

Раменский суд Подмосковья арестовал YouTube-блогера Стаса Решетникова (Reeflay) по уголовному делу, заведенному после того, как во время его стрима умерла девушка, пишет "Медуза" со ссылкой на агентство "Москва".
Решетников заключен под стражу сроком на два месяца.
Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).
"Медуза" пишет, что эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Решетникова из-за смерти девушки во время его стрима. Согласно экспертизе, у погибшей девушки была закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома. В то же время, по сообщению СК, данные о беременности умершей девушки не подтвердились.
Напомним, 2 декабря во время стрима Решетников и его друг употребляли спиртное и издевались над женщиной - блогер брызгал ей в лицо из перцового баллончика. Затем он выгнал ее на улицу без верхней одежды. Через несколько часов блогер решил пустить ее обратно, но она уже была без сознания. Прибывшие медработники констатировали смерть, после этого в дом приехала полиция.