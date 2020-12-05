Блогер, во время стрима которого умерла девушка, заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Решетникова из-за смерти девушки во время его стрима. Согласно экспертизе, у погибшей девушки была закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома. В то же время, по сообщению СК, данные о беременности умершей девушки не подтвердились.

Напомним, 2 декабря во время стрима Решетников и его друг употребляли спиртное и издевались над женщиной - блогер брызгал ей в лицо из перцового баллончика. Затем он выгнал ее на улицу без верхней одежды. Через несколько часов блогер решил пустить ее обратно, но она уже была без сознания. Прибывшие медработники констатировали смерть, после этого в дом приехала полиция.