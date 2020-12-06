Вс, 6.12.2020
Возможность приобрести только продукты питания и товары первой необходимости во время осенней вспышки Covid-19 - не редкость. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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Алексей Пивоваров разобрался в доходах звезд: кто заработал на Covid-19, а кто - нет?

Алексей Пивоваров

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Российский журналист Алексей Пивоваров посвятил новый выпуск на канале "Редакция" индустрии развлечений в период пандемии. 

В выпуске отметились не только российские звезды, но и организаторы и ведущие мероприятий. К примеру, организатор светских вечеринок Андрей Фомин объяснил, почему для знаменитостей этот период стал таким тяжелым. 

В качестве примера он взял замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь: 

"Смоделируем ситуацию: огромный замок в поселке Грязь. Можете представить, какое количество там людей, которые обслуживают? Есть водители, есть няни, есть уборщицы, есть человек, который следит за кранами! Знаете, когда человек живет на один уровень дохода - а артисты жили десятилетиями на такой уровень дохода, у них было, например, 12 миллионов рублей (примерно 133 тысячи евро. - Прим. ред.) в месяц - он живет десять лет на 12 миллионов в месяц, а потом раз - и два миллиона. Или миллион. А как все это хозяйство содержать?".

По его прогнозам, скоро вся индустрия перейдет в частный сектор.

"Мы с вами знаем, какие замечательные дома построили наши русские люди. Их все время показывают с коптера, это тренд последних лет", - заметил он.

Не отрицает это и руководитель мастерской по изготовлению праздничных костюмов. Фирма давно живет именно с частных мероприятий. 

"Но коптер не залетает внутрь, а внутри - ночной клуб. Там диджейское оборудование, там висят дискоболы. Ну а что, если у тебя имение в два гектара и дом в три тысячи квадратных метров, что там у тебя? Бассейн? Понятно, что там холодильник для шуб, но этим уже никого не удивишь. А ночной клуб - прекрасно", - рассуждает Фомин.

Знаменитости в разговоре с журналистами не отрицают, что поступают предложения о частных закрытых вечерах в особняках. 

В этом же выпуске певец Дмитрий Маликов объявил, что с начала пандемии коронавируса его доход упал на 80 процентов. Раньше за вечер с выступлением он получал от 15 до 20 тысяч евро, однако сейчас, по его словам, эта цифра стала гораздо меньше.

"И евро подрос, и рубль упал, и у людей сейчас сложная ситуация. Но я соглашаюсь на достаточно скромные условия, потому что это возможность заплатить мне, например, за месяц своему коллективу", - объяснил музыкант.

Дмитрий Маликов

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Он добавил, что может ходить по друзьям и играть на рояле. Но, конечно, доходы у него уже другие, да и с друзей денег не взять. 

В ноябре Валерий Меладзе вновь пожаловался на трудности артистов из-за коронавируса, в частности, на отмену всех корпоративов. До этого  он призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в "Новогодних огоньках", чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии коронавируса музыкантам. Позже Меладзе отказался от этой идеи и признался, что призывал к бойкоту "гипотетически" и просто "закинул удочку".

Меладзе сказал Пивоварову, что у него перенесены около 50-60 концертов. Артист объяснил, что работать он не будет до сентября. 

В свою очередь, Лолита понимает крик души Валерия Меладзе и других артистов. Она отмечает нервозность в обществе. Из-за этой нервозности и невозможно услышать то, что говорят артисты. Речь не о тех, кого знают, а о тех, без кого невозможна эта индустрия. Артистка объяснила, что "Новогодний огонек" - это давно уже "фоновая музыка под салат оливье". Она призналась, что лучше будет дурачиться на экране, чтобы людям на праздник не было так тоскливо. 

Лолита указала, что корпоративов у нее в этом году уже не будет, но она выступала на нескольких днях рождения. Это для нее новая форма работы. Но не работать она не может. Певица еще налоги платит. У нее оформлена небольшая пенсия - 23 тысячи рублей (255 евро). 

Лолита

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Солистка группы Iowa Катя Иванчикова отметила, что сейчас все происходит как в 90-х - все тусовки проходят на квартирах. 

Несколько артистов не стали скрывать, что им поступают приглашения на закрытые вечеринки и тусовки. Есть возможность заработать, но они отказываются. 

Рэпер Кравц рассказал, что недавно провел концерт в зале на 700 человек. Было ограниченное количество людей - около 250. Он заметил, что никто не хочет нарушать закон. К примеру, Feduk и группа Creme Soda дали концерт для 50 человек. 

Видео: Новый выпуск программы "Редакция" об индустрии развлечений в период пандемии

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