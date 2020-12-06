Алексей Пивоваров разобрался в доходах звезд: кто заработал на Covid-19, а кто - нет?

В выпуске отметились не только российские звезды, но и организаторы и ведущие мероприятий. К примеру, организатор светских вечеринок Андрей Фомин объяснил, почему для знаменитостей этот период стал таким тяжелым.

В качестве примера он взял замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь:

"Смоделируем ситуацию: огромный замок в поселке Грязь. Можете представить, какое количество там людей, которые обслуживают? Есть водители, есть няни, есть уборщицы, есть человек, который следит за кранами! Знаете, когда человек живет на один уровень дохода - а артисты жили десятилетиями на такой уровень дохода, у них было, например, 12 миллионов рублей (примерно 133 тысячи евро. - Прим. ред.) в месяц - он живет десять лет на 12 миллионов в месяц, а потом раз - и два миллиона. Или миллион. А как все это хозяйство содержать?".

По его прогнозам, скоро вся индустрия перейдет в частный сектор.

"Мы с вами знаем, какие замечательные дома построили наши русские люди. Их все время показывают с коптера, это тренд последних лет", - заметил он.

Не отрицает это и руководитель мастерской по изготовлению праздничных костюмов. Фирма давно живет именно с частных мероприятий.

"Но коптер не залетает внутрь, а внутри - ночной клуб. Там диджейское оборудование, там висят дискоболы. Ну а что, если у тебя имение в два гектара и дом в три тысячи квадратных метров, что там у тебя? Бассейн? Понятно, что там холодильник для шуб, но этим уже никого не удивишь. А ночной клуб - прекрасно", - рассуждает Фомин.

Знаменитости в разговоре с журналистами не отрицают, что поступают предложения о частных закрытых вечерах в особняках.

В этом же выпуске певец Дмитрий Маликов объявил, что с начала пандемии коронавируса его доход упал на 80 процентов. Раньше за вечер с выступлением он получал от 15 до 20 тысяч евро, однако сейчас, по его словам, эта цифра стала гораздо меньше.

"И евро подрос, и рубль упал, и у людей сейчас сложная ситуация. Но я соглашаюсь на достаточно скромные условия, потому что это возможность заплатить мне, например, за месяц своему коллективу", - объяснил музыкант.

Дмитрий Маликов ФОТО: скриншот видео с YouTube

Он добавил, что может ходить по друзьям и играть на рояле. Но, конечно, доходы у него уже другие, да и с друзей денег не взять.

В ноябре Валерий Меладзе вновь пожаловался на трудности артистов из-за коронавируса, в частности, на отмену всех корпоративов. До этого он призвал эстрадных исполнителей бойкотировать съемки в "Новогодних огоньках", чтобы привлечь внимание граждан к потерявшим работу из-за пандемии коронавируса музыкантам. Позже Меладзе отказался от этой идеи и признался, что призывал к бойкоту "гипотетически" и просто "закинул удочку".