"Как эта великая культура не сдохла": Ахеджакова о Сталине, помощи из Риги и работе с Рязановым

Лия Ахеджакова заметила, что когда в детстве писала письмо Иосифу Сталину, то она не боялась. Тогда ей нужны были лекарства для больной мамы.

"Любимый товарищ Сталин был. Отец наш родной", - поясняет актриса.

Она была в 5-6-м классе. Кто-то из окружения вождя ответил на просьбу будущей актрисы. Тогда ей страшно повезло.

"Главное, что мне из Риги прислали... Вот кто спаситель! Не мне, а маме", - отмечает она.

Вера в Сталина у Ахеджаковой пропала тогда, когда она приехала жить в Москву и ее поселили у ведущей актрисы Театра оперетты.

"Она оттрубила на Колыме такое количество лет", - вспоминает Лия Меджидовна.

В какой-то момент она попала в обещество антисоветчиков. Тогда она узнала, кто такая Анна Ахматова, которую не публиковали.

Легендарная актриса признается, что и сейчас, и тогда можно было сесть за взгляды. В качестве примера она привела протесты на Болотном, "Дело Сети" и прочее.

"У нас ведь 21-й век, между прочим", - заметила Ахеджакова.

Был упомянут и период "оттепели" в СССР.

"Я поражаюсь, как эта великая культура не сдохла, пройдя через такие жернова", - подчеркнула Лия Меджидовна.

Она указала, что ее поколение всегда шло за реформаторами в театре. Они полностью меняли повестку.

"Я всегда на стороне реформаторов", - объяснила Ахеджакова.

Но сейчас сильно поменялся театральный язык. По мнению актрисы, он стал совсем другим.

По слова легендарной актрисы, Эльдар Рязанов любил снимать "своих" актеров. До старости они кочевали из одного его фильма в другой. До картины "Старые клячи" это был практически один и тот же состав. А потом пришли более молодые.

"Я считаю, что из всех режиссеров он больше всех работал с актерами... И репетировали, и что-то он бросал, и подсказывал", - вспоминает Ахеджакова.

Она указала, что в "Небесах обетованных" было много отсебятины. У всех там это было.

Любопытный факт: у Лии Ахеджаковой есть две "Ники", и обе - за второстепенные роли. Сначала ее это задевало, а теперь уже нет.