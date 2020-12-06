В Госполиции появится должность помощника следователя

Главное управление криминальной полиции Госполиции подготовило сценарий с соответствующими критериями для введения института помощника следователя. Цель состоит в том, чтобы разгрузить следователей от решения технических и организационных вопросов.

Первоначально должна быть подготовлена нормативная база, а также требования к претендентам, определен размер зарплаты.

Сначала должность помощника следователя будет введена в качестве пилотного проекта в одном из регионов, затем постепенно в других регионах.