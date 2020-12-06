Вс, 6.12.2020
Ограничения в силе до 11 января, на 39 дней, из которых ограничения на торговлю будут лишь 14 дней - только в выходные и праздничные дни, тогда как по рабочим дням закрытые отделы и магазины снова будут работать. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения
1 мин для прочтения

В Госполиции появится должность помощника следователя

Иллюстрация

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Возможно, Госполиция в будущем году введет должность помощника следователя, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Главное управление криминальной полиции Госполиции подготовило сценарий с соответствующими критериями для введения института помощника следователя. Цель состоит в том, чтобы разгрузить следователей от решения технических и организационных вопросов.

Первоначально должна быть подготовлена нормативная база, а также требования к претендентам, определен размер зарплаты.

Сначала должность помощника следователя будет введена в качестве пилотного проекта в одном из регионов, затем постепенно в других регионах.

Необходимое минимальное количество помощников следователя составляет три. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back