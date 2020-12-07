"Там другое воспитание": латвийская звезда Лиене Грейфане про шоу "Дом-2" и Ольгу Бузову

Проживающая в Москве латвийская певица и кинорежиссер Лиене Грейфане поделилась в соцсетях снимками со съемочной площадки телешоу "Дом-2". RUS TVNET связался со звездой, чтобы узнать, как она там оказалась.
"Меня позвали в качестве эксперта. Было интересно впервые посмотреть, как это снимают. Бузова очень классная и справедливая", - сказала Грейфане.
Сама Лиене призналась, что никогда бы не согласилась принять участие в шоу "Дом-2".
"Там другое воспитание. Во-первых, они там достаточно грубые. Можно сказать, играют на камеру. Посмотреть было интересно", - призналась блондинка.
Лиене отметила, что ее зовут второй раз, но она, наверное, откажется.
"Это не мое", - пояснила Грейфане.
Напомним, что сейчас Лиене живет в Москве и учится во ВГИКе. Из-за пандемии она не могла приехать в Латвию.
"У меня сейчас отпуск начинается, поедем в горы. У нас тут особо ничего не происходит. Есть какие-то мероприятия, но я на них без нужды не хожу. Закончился кинофестиваль вгиковский, где я уже два года как режиссер-постановщик", - рассказала нам Лиене.
Она похвасталась, что уже выпустила свой второй фильм "Дымов". В нем в главных ролях сыграли Лиза Боярская и Олег Рязанцев.
"В новом году буду снимать полный метр. Есть разные предложения работы в качестве режиссера. Так что, вроде, все хорошо", - подытожила Лиене.