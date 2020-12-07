Как звезды провели выходные: "Песня года", море, пляж и новогодние телешоу

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как знаменитости проводят свои выходные. На этот раз социальные сети известных людей были заполнены снимками со съемочных площадок новогодних телешоу и "Песни года", а некоторые отправились на отдых в жаркие страны.
Лера Кудрявцева поделилась кадрами в своем роскошном платье на "Песне года"
Виктория Дайнеко и ее калифорнийские будни
Валерия и артистка Black Star Назима на "Песне года"
Юлия Савичева поделилась секретами создания вечернего макияжа
Дима Билан, поедающий пирожок. Может, он этим что-то хотел сказать?
Чаепитие от Анны Семенович
Эвелина Бледанс на вечере у Виктории Бони
Полина Гагарина тоже выбрала черное платье для "Песни года"
Любовь Успенская размышляет об уходящем годе
Наталья Подольская делится с подписчиками рецептами
Анастасия Волочкова интригует образами для нового клипа. Ждем!
Суровый Андрей Мерзликин
Кристина Орбакайте все больше становится похожа на знаменитую маму. Согласны?
Владимир Пресняков почти затерялся в декорациях
Демис Карибидис поделился кадрами со съемок сериала
Алсу и птички
Катерина Шпица и ее большая сумка
Лена Темникова и ее котик
Подготовка Альбины Джанабаевой
Яркие кадры от Иры Смелой
Сергей Жуков рассказал о домашнем любимце
Глюкозу просто не узнать. Роковая красотка!
У Олега Газманова тоже собака, правда, немного крупнее, чем у Жукова
Рената Литвинова на работе
Анфиса Чехова с новой прической
Шалунья Ида Галич
Настасья Самбурская на вечеринке
Евгений Чичваркин и его пушистый кот
Виктория Боня на солнечном пляже
Светлана Лобода тоже отправилась туда, где тепло
"Песня года" не может пройти без Сергея Лазарева
Задумчивая Настя Каменских
Как вам смелый образ Сони Таюрской?
Филипп Киркоров и София Ротару встретились на "Песне года"
Юрий Дудь делится очень сильным клипом от группы "Каста". А вы его уже видели?
Ксения Бородина невероятно помолодела
Татьяна Мингалимова наслаждается зимними радостями
Эффектный образ от Ани Лорак. Здесь она чем-то напоминает Ким Кардашян