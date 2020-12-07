На прошлой неделе Лембергс без маски зажег городскую елку. Полиция начала административный процесс

Она указала, что правоохранительные органы оценят, не были ли нарушены ограничения, связанные с чрезвычайным положением, во время зажжения елки.

Как сообщалось, мэр Вентспилса Айвар Лембергс вечером 28 ноября в присутствии людей, собравшихся на Большой площади города, публично зажег главную рождественскую елку Вентспилса.

Как видно по фото и видео, во время мероприятия Лембергс без маски обращался к детям с небольшого расстояния, несколько посетителей тоже не имели масок и находились близко друг к другу.

Руководитель Вентспилсского центра культуры Марис Валтенбергс заявил Латвийскому радио, что мероприятие не было специально организовано и объявлено.