Пн, 7.12.2020
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  • На прошлой неделе Лембергс без маски зажег городскую елку. Полиция начала административный процесс
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На прошлой неделе Лембергс без маски зажег городскую елку. Полиция начала административный процесс

Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Госполиция начала административный процесс в связи с мероприятием по зажжению рождественской елки в Вентспилсе, сообщила представитель Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнёва.

Она указала, что правоохранительные органы оценят, не были ли нарушены ограничения, связанные с чрезвычайным положением, во время зажжения елки.

Как сообщалось, мэр Вентспилса Айвар Лембергс вечером 28 ноября в присутствии людей, собравшихся на Большой площади города, публично зажег главную рождественскую елку Вентспилса.

Как видно по фото и видео, во время мероприятия Лембергс без маски обращался к детям с небольшого расстояния, несколько посетителей тоже не имели масок и находились близко друг к другу.

Руководитель Вентспилсского центра культуры Марис Валтенбергс заявил Латвийскому радио, что мероприятие не было специально организовано и объявлено.

Реагируя на это событие, министр здравоохранения Илзе Винькеле подчеркнула, что общество и особенно официальные лица должны выполнять ограничения "не только по букве, но и по духу".

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