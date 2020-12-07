Дудь, опарыши, Моргенштерн и Little Big. Названы самые популярные в 2020-м видео на российском YouTube

Видео: "Что было дальше?" с Дудем и Лолитой

На второй строчке - интервью Юрия Дудя с комиком Алексеем Щербаковым.

В первую десятку также вошли "Вечерний Ургант" с рэпером Моргенштерном, видео Mamix? про опарышей, челлендж A4 о возвращении в школу на один день, видео Михаила Литвина, где он сжигает Mercedes, а также "Камеди клаб", FixPlay, KTV и Евгений Ткачев.

Среди самых популярных российских исполнителей второй год подряд - группа Little Big. В 2020-м в рейтинг попали сразу три их клипа: на песни Russia (1-я строчка), Hypnodancer (2-я) и Tacos (9-я).

В десятку популярных исполнителей на YouTube также попали: Клава Кока, Моргенштерн, Dabro и Мэвл.

Авторами года названы A4, Глент, Mamix?, Егорик и другие. YouTube также отметил прорыв Глента, чей рост за год составил не менее 200%, а также комика Антона Лапенко и музыкального продюсера Славу Марлоу.

"Внутри Лапенко 3". Трейлер