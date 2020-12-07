Вспышка Covid-19 выявлена в филиале центра социального ухода "Земгале"

По его словам, и во всех филиалах государственного центра социального ухода изначально были установлены строгие меры эпидемиологической безопасности и ограничения. Клиенты и сотрудники регулярно проходят тестирование.

На прошлой неделе стало известно о распространении вируса в филиале "Елгава", после чего было проведено повторное тестирование клиентов других филиалов.

При повторном тестировании всех клиентов и сотрудников филиала "Киши" было выявлено заражение 27 клиентов и четырех работников. В общей сложности в филиале "Киши" услуги социального ухода и реабилитации получают 89 взрослых лиц с тяжелыми психическими расстройствами.

Зариньш сообщил, что клиенты филиала чувствуют себя хорошо, на сегодняшний день их заболевание протекает бессимптомно. 2

По его словам, пациенты с Covid-19 размещены в отдельном боксе, и забота о них осуществляется в соответствии с рекомендациями Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и заранее разработанным планом.