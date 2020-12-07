Пн, 7.12.2020
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Даце Завадска, председатель Государственного совета по иммунизации
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KPV LV обратилась в полицию в связи с возможным рейдерским захватом

Атис Закатистов

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Реагируя на состоявшееся 6 декабря собрание конкурирующих членов партии, правление KPV LV и ее члены обратились в Госполицию и Регистр предприятий с заявлением о возможной попытке рейдерского захвата с целью недобросовестным путем перенять власть в партии, сообщает агентство LETA.

Избранный весной председатель правления KPV LV Атис Закатистов в понедельник рассказал журналистам, что ситуация действительно странная, так как люди, не являющиеся членами партии, организовали собрание, в котором принимали участие как члены партии, так и другие лица, а во время голосования их идентичность не проверялась. Политик указал, что воскресное собрание прошло "с нарушением всех возможных процедур".

Закатистов отметил, что точно так же где-нибудь в Огре могли собраться какие-то лица, чтобы принять решение о дальнейших действиях "Согласия" и "Нового Единства".

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Политик ожидает, что Регистр предприятий не будет регистрировать якобы принятые на собрании 6 декабря решения.

Закатистов отметил, что избранное на этом собрании правление нельзя признать законным, так как были нарушены статусы партии и права членов на их участие в принятии решений.

Второе собрание членов партии или, как назвали в самой политической силе, "собрание законных членов" пройдет онлайн 12 декабря, его правление уже созвало по инициативе членов партии.

"Самое важное, что среди организаторов и самопровозглашенных членов правления есть люди, отсутствующие в регистре членов партии. О том, что собрание прошло не по демократическим принципам, свидетельствует и факт, что в голосовании принимали участие немногим более 60 человек, тогда как всего в партии более 500 членов", - отметил политик.

Кроме того, по его словам, большая часть членов партии вообще не была оповещена и проинформирована в установленном в статусах партии порядке.

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В KPV LV пояснили, что правление продолжает выполнять свои обязанности в составе восьми человек - Ивета Бенхена-Бекена, Иева Крапане, Марис Можвилло, Ральф Немиро, Рамона Петравича, Эрик Пуценс, Янис Витенбергс и Закатистов.

Весной в правление был избран и один из организаторов конкурирующего собрания Лаурис Зивертс, о статусе которого были противоречия после решения правления о его исключении из партии.

Напомним, на одном из двух альтернативных собраний членов партии KPV LV участники 6 декабря удаленно проголосовали за отзыв действующего правления партии.

65 представителей партии проголосовали за отзыв правления, а один воздержался.

Участники собрания заявили, что правление необоснованно исключает из партии ее членов, проявляет к ним неуважение, не разъясняет предвыборные расходы и результаты на внеочередных выборах в Рижскую думу, тайно принимает решения, игнорируя устав.

Участники собрания проголосовали также за исключение из KPV LV Немиро и Закатистова. В список были включены также Пуценс, Крапане, Петравича, Витенбергс, Зивертс, Можвилло и Бенхена-Бекена, но за их исключение не было отдано достаточно голосов.

В состав нового временного правления были избраны Элита Лазда, Роланд Миллерс, Том Андерсонс, Артур Вейш, Микс Визбулис, Агнесе Загакментиня и Раймондс Ниперс. Миллерс был избран временным председателем правления.

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