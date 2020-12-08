Полицейский, возможно, помог другому сотруднику избежать наказания после аварии

IDB направил в Лиепайскую прокуратуру уголовное дело с целью возбуждения уголовного преследования в отношении полицейского Управления государственной полиции Курземского региона (VP).

Сотрудник VP, выполняя обязанности службы по надзору за дорожным движением, возможно совершил преднамеренную подделку протокола, чтобы помочь другому должностному лицу VP избежать предусмотренной законом ответственности за дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время к этому должностному лицу применяются меры безопасности, не связанные с тюремным заключением, включая запрет выполнять обязанности должности.

Валтерс Мурниекс, глава IDB, отмечает, что эффективное сотрудничество между IDB и другими правоохранительными органами имеет решающее значение для предотвращения и выявления возможных уголовных преступлений, совершаемых должностными лицами.