Снят псевдодокументальный фильм "Смерть 2020-му" от создателей "Черного зеркала"

"2020 - этого даже создатели "Черного зеркала" не смогли бы придумать. Но им есть что добавить", - говорится в тизере.

Пока не раскрывается точная дата выхода и подробности сюжета, но фильм выйдет в скором времени.

Сценаристами картины стали Джонс и Брукер, а режиссером фильма - Эл Кэмпбелл.

В ролях: Хью Грант, Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу ("Друзья"), Кумэйл Нанджиани ("Кремниевая долина"), Лесли Джонс ("Охотницы за привидениями"), Самсон Кайо ("Искатели правды"), Джо Кири ("Очень странные дела"), Кристин Милиоти ("Зависнуть в Палм-Спрингс"), Трейси Ульман ("Мелкие мошенники") и Дайан Морган.