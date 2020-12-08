Снят псевдодокументальный фильм "Смерть 2020-му" от создателей "Черного зеркала"

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер псевдодокументального фильма "Смерть 2020-му" от создателей сериала "Черное зеркало" Аннабель Джонс и Чарли Брукера. Об этом пишет Esquire.ru.
"2020 - этого даже создатели "Черного зеркала" не смогли бы придумать. Но им есть что добавить", - говорится в тизере.
Пока не раскрывается точная дата выхода и подробности сюжета, но фильм выйдет в скором времени.
Сценаристами картины стали Джонс и Брукер, а режиссером фильма - Эл Кэмпбелл.
В ролях: Хью Грант, Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу ("Друзья"), Кумэйл Нанджиани ("Кремниевая долина"), Лесли Джонс ("Охотницы за привидениями"), Самсон Кайо ("Искатели правды"), Джо Кири ("Очень странные дела"), Кристин Милиоти ("Зависнуть в Палм-Спрингс"), Трейси Ульман ("Мелкие мошенники") и Дайан Морган.
Изданию Vulture Хью Грант рассказал, что в этом фильме он играет историка.