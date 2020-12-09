Женщины-комики о психологических проблемах, ориентации и юморе: "Не сомневаются в том, что ты лесбиянка"

Гостями нового выпуска программы "А поговорить?" стали комики и продюсеры "Женского стендапа" Зоя Яровицына и Ирина Мягкова. В интервью они рассказали о том, как сейчас себя ощущает современная женщина и почему женский стендап востребован.
Ирина Мягкова, будучи продюсером шоу, отметила, что команда женщин-комиков постоянно работает и пишет материал: с утра что-то уже пишут, а вечером уже обсуждают. В "Женском стендапе" есть и один комик-гей.
Комики считают, что они попали именно в то время, "когда есть запрос на это". По словам Яровицыной, сейчас женщины "пытаются осознать, нормально ли все устроено в обществе, что я работаю так же, как муж, но у меня еще дети, дом, и я все это должна делать. Появляется спрос на женский голос - и за рубежом, и у нас. Мы вот этим женским голосом в какой-то мере стали".
Галерея: "Женский стендап"
Мягкова призналась, что ей очень нравится, что в последнее время женщины стали более откровенны во многих запретных темах. В "Женском стендапе" стали шутить о сексе. Раньше надо было предупреждать, что будет жестко, а "сейчас люди просто ржут, и как это круто".
Ирина призналась, что она максимально неженственная. Ее так воспитали. В семье разговоры на откровенные тему были табу. Именно поэтому она начала говорить об этом со сцены, в этом был протест. "Мы все равно тебя любим", - сказала ей мама после первой передачи.
Мягкова призналась Шихман, что это мешает в личной жизни, мешает формироваться. В свою очередь Яровицына объяснила ведущей, что для женщин в мире создана масса "противоречащих друг другу требований".
Она вспомнила ролик Be a Lady They Said Синтии Никсон.
"Ты должна быть матерью, шлюхой, красивой, но не слишком, работать, но не очень много зарабатывать и не быть слишком успешной, не гордиться и не кичиться, ты должна быть женственной, но не нюней, доброй, всегда в хорошем настроении, мамой, всегда все успевать, читать, развиваться... ты столько всего должна. Я это давление очень сильно ощущаю", - заметила Зоя.
Что касается российских мужчин, то Яровицына видит их несамостоятельность. Она считает, что одна из причин - то, что многие воспитаны матерями-одиночками или в семье все делала женщина.
Зоя объяснила, откуда появился стереотип, что она лесбиянка. Это связано с ее короткой стрижкой:
"60 процентов людей уже не сомневаются в том, что ты лесбиянка, а если при этом у тебя не слишком женственный стиль одежды и есть татуировки, то и все 99 процентов уверены в твоей нетрадиционной ориентации".
При этом сама Яровицына говорит, что она просто нашла стиль, в котором ей комфортно. С мужчинами ей легче, потому что ей кажется, что если мужчина не хочет с тобой переспать, то он с тобой честен. Она считает, что в отличие от женщин - мужчины не плетут интриги.
Зоя также призналась, что она чайлдфри и ее муж разделяет ее точку зрения. Причина этого - ее собственное детство. В какое-то время ее просто недолюбили. Отец ушел из семьи, а у мамы начались серьезные проблемы с алкоголем, которые в итоге удалось преодолеть. Отношения с матерью потом наладились, финансовая ситуация улучшилась, но воспоминания о детстве до сих пор дают о себе знать.
У Зои есть и другие психологические проблемы. Одной из них стала булимия, которой она долго страдала. У нее были периоды голода и обжорства.
"Я ела, пока не начинал болеть живот, потом вызывала рвоту, потом снова ела и не могла остановиться", - признается Яровицына.
Комик считает, что психически здоровый человек не может заниматься стендапом. Ведь в номерах надо рассказывать о личных проблемах с мужем, сексом, головой и позволять людям смеяться над всем этим.
"Юмор - это средство, чтобы продолжать жить, это такой якорек. Когда мне бывает плохо, единственное, что меня гарантированно вытаскивает - это сериал "Друзья". Я его смотрела раз 600, но вот каждый раз он меня выводит на позитив... А когда пошел "Женский стендап" и мне люди стали писать, мол, когда все плохо, включаю вас и мне полегче, я подумала: Мы для кого-то как "Друзья" для меня!.. Когда все плохо, ты можешь либо в это погрузиться, либо сказать: да, все плохо, но можно над этим попробовать пошутить. Потому что юмор из темноты рождается", - полагает Зоя.
Ирина Мягкова рассказала, что она долго и болезненно переживала развод, состоявшийся по ее собственной инициативе. Яровицына признается, что она говорит на стендапе о быте, от которого устала.
Видео: Интервью Ирины Шихман с Зоей Яровицыной и Ириной Мягковой