Женщины-комики о психологических проблемах, ориентации и юморе: "Не сомневаются в том, что ты лесбиянка"

Она вспомнила ролик Be a Lady They Said Синтии Никсон.



"Ты должна быть матерью, шлюхой, красивой, но не слишком, работать, но не очень много зарабатывать и не быть слишком успешной, не гордиться и не кичиться, ты должна быть женственной, но не нюней, доброй, всегда в хорошем настроении, мамой, всегда все успевать, читать, развиваться... ты столько всего должна. Я это давление очень сильно ощущаю", - заметила Зоя.