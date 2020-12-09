Женщины-комики о психологических проблемах, ориентации и юморе: "Не сомневаются в том, что ты лесбиянка"

Ирина Мягкова, будучи продюсером шоу, отметила, что команда женщин-комиков постоянно работает и пишет материал: с утра что-то уже пишут, а вечером уже обсуждают. В "Женском стендапе" есть и один комик-гей.

Комики считают, что они попали именно в то время, "когда есть запрос на это". По словам Яровицыной, сейчас женщины "пытаются осознать, нормально ли все устроено в обществе, что я работаю так же, как муж, но у меня еще дети, дом, и я все это должна делать. Появляется спрос на женский голос - и за рубежом, и у нас. Мы вот этим женским голосом в какой-то мере стали".

Галерея: "Женский стендап"

Мягкова призналась, что ей очень нравится, что в последнее время женщины стали более откровенны во многих запретных темах. В "Женском стендапе" стали шутить о сексе. Раньше надо было предупреждать, что будет жестко, а "сейчас люди просто ржут, и как это круто".

Ирина призналась, что она максимально неженственная. Ее так воспитали. В семье разговоры на откровенные тему были табу. Именно поэтому она начала говорить об этом со сцены, в этом был протест. "Мы все равно тебя любим", - сказала ей мама после первой передачи.

Мягкова призналась Шихман, что это мешает в личной жизни, мешает формироваться. В свою очередь Яровицына объяснила ведущей, что для женщин в мире создана масса "противоречащих друг другу требований".

Она вспомнила ролик Be a Lady They Said Синтии Никсон.



"Ты должна быть матерью, шлюхой, красивой, но не слишком, работать, но не очень много зарабатывать и не быть слишком успешной, не гордиться и не кичиться, ты должна быть женственной, но не нюней, доброй, всегда в хорошем настроении, мамой, всегда все успевать, читать, развиваться... ты столько всего должна. Я это давление очень сильно ощущаю", - заметила Зоя.

Что касается российских мужчин, то Яровицына видит их несамостоятельность. Она считает, что одна из причин - то, что многие воспитаны матерями-одиночками или в семье все делала женщина.

Зоя объяснила, откуда появился стереотип, что она лесбиянка. Это связано с ее короткой стрижкой:

"60 процентов людей уже не сомневаются в том, что ты лесбиянка, а если при этом у тебя не слишком женственный стиль одежды и есть татуировки, то и все 99 процентов уверены в твоей нетрадиционной ориентации".

При этом сама Яровицына говорит, что она просто нашла стиль, в котором ей комфортно. С мужчинами ей легче, потому что ей кажется, что если мужчина не хочет с тобой переспать, то он с тобой честен. Она считает, что в отличие от женщин - мужчины не плетут интриги.