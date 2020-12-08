В Бауске на "домашнюю вечеринку" из пяти человек приехала полиция

Предварительная информация свидетельствует о том, что пять человек из разных домохозяйств собрались на частное мероприятие, что является нарушением ограничений, установленных во время режима чрезвычайной ситуации. В полиции возбуждено пять дел об административных правонарушениях.

В свою очередь, в Добеле возбуждено дело об административном правонарушении в отношении человека, который после возвращения из Великобритании не находился по указанному им адресу самоизоляции и оставался в другом месте, не известив об этом полицию. Таким образом, этот человек также нарушил требования, установленные во время режима ЧС.

