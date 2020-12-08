У здания Конституционного Суда прошел пикет "против искажения концепции семьи"

Сегодня, 8 декабря, в 15.00 в Риге, возле здания Конституционного суда (КС), прошел пикет национального союза "Справедливость" против решения суда признать не соответствующей Конституции норму об отсутствии права на отпуск по рождению ребенка для однополых пар.
Как сообщает Рижская дума, заявление о проведении пикета было подано в соответствии с законом. Его цель - осудить "деструктивное решение КС, искажающее понятие семьи", а также заявить о необходимости внести поправки в Конституцию, чтобы включить в нее "традицию естественной семьи".
В соответствии с заявлением, в пикете приняли участие около 25 человек.