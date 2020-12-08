У здания Конституционного Суда прошел пикет "против искажения концепции семьи"

Как сообщает Рижская дума, заявление о проведении пикета было подано в соответствии с законом. Его цель - осудить "деструктивное решение КС, искажающее понятие семьи", а также заявить о необходимости внести поправки в Конституцию, чтобы включить в нее "традицию естественной семьи".