Организаторов "Рижского бала" оштрафовали за несоблюдение ограничений по Covid-19

В этом году "Рижский бал" отметил свой пятилетний юбилей. Грандиозное мероприятие традиционно прошло в Доме Черноголовых. В честь значимой даты в праздничном мероприятии приняли участие лауреаты самых престижных латвийских музыкальных и танцевальных премий и чемпионатов, юные талантливые артисты, а также дебютанты бала - студенты ведущих учебных заведений страны, прошедшие все этапы отбора и подготовки.

Бал собрал цвет латвийского бомонда. Его патронесса - певица Натали Тумшевиц. Среди гостей были также политики и депутаты, такие как Андрис Америкс и Олег Буров.

Галерея: Рижский бал