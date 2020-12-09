Организаторов "Рижского бала" оштрафовали за несоблюдение ограничений по Covid-19

10 октября в Доме черноголовых прошел "Рижский бал", организаторов которого оштрафовали на 250 евро за несоблюдение мер эпидемиологической безопасности, подтвердил представитель Рижской Муниципальной полиции Томс Садовскис.
В этом году "Рижский бал" отметил свой пятилетний юбилей. Грандиозное мероприятие традиционно прошло в Доме Черноголовых. В честь значимой даты в праздничном мероприятии приняли участие лауреаты самых престижных латвийских музыкальных и танцевальных премий и чемпионатов, юные талантливые артисты, а также дебютанты бала - студенты ведущих учебных заведений страны, прошедшие все этапы отбора и подготовки.
Бал собрал цвет латвийского бомонда. Его патронесса - певица Натали Тумшевиц. Среди гостей были также политики и депутаты, такие как Андрис Америкс и Олег Буров.
Галерея: Рижский бал
"Рижский бал" - ежегодное международное мероприятие, основными целями которого являются возрождение ценностей классической европейской и традиционной латвийской культуры, популяризация Риги и Латвии в мире, а также помощь молодым, талантливым музыкантам.