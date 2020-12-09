В список самых влиятельных женщин впервые вошла Камала Харрис. И сразу на 3-ю строчку!

"Женщины, входящие в 17-ый ежегодный список лидеров, являются выходцами из 30 стран и представляют четыре поколения. Среди них 10 глав государств, 38 генеральных директоров и пять артисток. Несмотря на то, что они различаются по возрасту, национальности и должностным обязанностям, их объединяет то, как они используют свои возможности для решения уникальных проблем 2020 года", - сказано на сайте издания.