В список самых влиятельных женщин впервые вошла Камала Харрис. И сразу на 3-ю строчку!

Американское издание Forbes обновило рейтинг самых влиятельных женщин мира. На первом и втором месте уже второй год подряд - канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард.
Всего в список попало 17 новичков, но главная из них - будущий вице-президент США Камала Харрис, которая заняла третье место рейтинга.
"Женщины, входящие в 17-ый ежегодный список лидеров, являются выходцами из 30 стран и представляют четыре поколения. Среди них 10 глав государств, 38 генеральных директоров и пять артисток. Несмотря на то, что они различаются по возрасту, национальности и должностным обязанностям, их объединяет то, как они используют свои возможности для решения уникальных проблем 2020 года", - сказано на сайте издания.
В список также вошли:
- генеральный директор YouTube Сьюзан Воджицки (13 место) и ее сестра Энн (93);
- телеведущая Опра Уинфри (20);
- Елизавета II (46);
- исполнительный директор материнской компании TikTok Келли Чжан (62);
- певицы Рианна (69), Бейонсе (72) и Тейлор Свифт (82);
- актриса и продюсер Риз Уизерспун (92);
- и другие.
Как отмечает издание, Россию в списке в течение уже нескольких лет представляет глава Центробанка Эльвира Набиуллина. За год она опустилась на 4 позиции и в настоящее время находится на 57 месте.