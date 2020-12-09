Ср, 9.12.2020
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  • В список самых влиятельных женщин впервые вошла Камала Харрис. И сразу на 3-ю строчку!
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В список самых влиятельных женщин впервые вошла Камала Харрис. И сразу на 3-ю строчку!

Камала Харрис

ФОТО: AFP / Scanpix

Американское издание Forbes обновило рейтинг самых влиятельных женщин мира. На первом и втором месте уже второй год подряд - канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Всего в список попало 17 новичков, но главная из них - будущий вице-президент США Камала Харрис, которая заняла третье место рейтинга.

"Женщины, входящие в 17-ый ежегодный список лидеров, являются выходцами из 30 стран и представляют четыре поколения. Среди них 10 глав государств, 38 генеральных директоров и пять артисток. Несмотря на то, что они различаются по возрасту, национальности и должностным обязанностям, их объединяет то, как они используют свои возможности для решения уникальных проблем 2020 года", - сказано на сайте издания.

В список также вошли:

  • генеральный директор YouTube Сьюзан Воджицки (13 место) и ее сестра Энн (93);
  • телеведущая Опра Уинфри (20); 
  • Елизавета II (46); 
  • исполнительный директор материнской компании TikTok Келли Чжан (62);
  • певицы Рианна (69), Бейонсе (72) и Тейлор Свифт (82); 
  • актриса и продюсер Риз Уизерспун (92);
  • и другие.

Как отмечает издание, Россию в списке в течение уже нескольких лет представляет глава Центробанка Эльвира Набиуллина. За год она опустилась на 4 позиции и в настоящее время находится на 57 месте.

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