Опрос: 38% латвийцев не планируют делать вакцинацию от Covid-19

Только около трети жителей Латвии готовы вакцинироваться против Covid-19, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией рыночных исследований Rait.
Как сообщила агентству LETA представитель Rait Мара Тауриня, несмотря на то, что фармацевтические компании заявили об эффективности разработанных вакцин против Covid-19, страны зарезервировали тысячи вакцин, а в Великобритании уже началась массовая вакцинация населения, жители стран Балтии настроены довольно скептически, при этом наиболее скептичны в отношении вакцинации именно жители Латвии.
В ходе опроса, проведенного в октябре этого года, 38% респондентов из Латвии заявили, что не планируют вакцинироваться, 28% не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос, а 34% опрошенных выразили готовность сделать прививку.
В Литве 31% участников опроса еще не решили, как поступят, 39% планируют сделать прививку, а 30% достаточно уверены, что делать ее не будут.
Среди жители Эстонии больше всего сторонников вакцинации. 44% планируют вакцинироваться против "Covid-19", 25% не решили, как поступят, а 31% респондентов заявили, что пока не готовы вакцинироваться.
Опрос проводился в октябре 2020 года в интернете. В нем приняли участие 1000 жителей Латвии, 1000 жителей Литвы и 1000 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 65 лет.