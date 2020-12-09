Ср, 9.12.2020
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  • Папины гены: cын Наташи Королевой и Тарзана осваивает пилон
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Папины гены: cын Наташи Королевой и Тарзана осваивает пилон

ФОТО: Скриншот с Instagram

18-летний сын Наташи Королевой и артиста оригинального жанра Тарзана Архип Глушко опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, на котором он осваивает различные элементы на пилоне. Молодой человек признался подписчикам, что это очень необычное для него занятие.

"По сравнению с моими предыдущими занятиями спортом (баскетбол и бокс) это самое необычное. Я не мог даже предположить, что когда-нибудь буду заниматься полденсом. 

Если вы тоже хотите начать, то могу порекомендовать сразу купить мазь от ушибов и синяков, потому что их будет много. А исполнять элементы на незаживших ушибах это что-то с чем-то. Но кожа быстро набивается и становится очень весело. 

В целом мне очень понравилось, ты как будто бросаешь вызов гравитации. Всем советую попробовать", - написал Архип.

В комментариях к посту многие поддержали молодого человека в его начинаниях. Некоторые отметили, что сын пошел по стопам отца.  

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