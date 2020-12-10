"Рискованно быть ярким в России": дочь Ефремова об избиениях и психологических проблемах

Ребенок актера Михаила Ефремова Анна Мария просит называть себя Аэм Тиллмари. Недавно он сделал каминг-аут в публичном пространстве как небинарный человек. Портал "Афиша Daily" опубликовало большое интервью с Аэмом о психологических проблемах, избиениях в детстве, хейте, гендере и активизме.
О гендерной принадлежности
"Здравствуйте, меня зовут Аэм Тиллмари, пожалуйста, обращайтесь ко мне в мужском роде", - заявляет Анна Мария. Обычно она говорит это тем, с кем чувствует себя комфортно.
"Я вижу, что могу быть с ними таким, какой я есть, - и заявляю о себе", - подчеркивает Аэм.
Ребенок Ефремова указывает, что небинарный человек не идентифицирует себя в рамками понятия "мужское-женское". Скорее - это нечто отдельное.
"Я никогда не выбирал быть таким, какой я есть. Гендерную идентичность никто не выбирает. Единственное, что вы можете выбрать, - это степень своей открытости. Я решил не скрывать, кто я такой", - объясняет он.
Аэм признается, что постоянно слышит о том, что это лишь временное явление, и скоро ребенок "перебесится".
"Пропаганда нормы повсюду. Почему [в России] мы никогда не видим неполные семьи в рекламе автострахования? Почему не видим ЛГБТ-пары в рекламе зубной пасты? Геи тоже чистят зубы.
Люди думают, что если все будут следовать определенной модели поведения, мышления, политических взглядов, то непременно для всех наступят счастье, рай и благость. Увы, идея, что все будут счастливы в нормативных патриархальных отношениях, с большим количеством детишек и волшебным членом от волшебного мужа, утопична. Если все будут следовать единой патриархальной стандартной гетеронормативной модели, то, к сожалению, несчастных людей станет гораздо больше, поскольку многие будут вынуждены подавлять свою идентичность и самих себя", - считает Анна Мария.
Аэм не знает "перебесится" он или нет, но у него всегда было ощущение "иного".
"Я хочу донести до большинства, что их концепция мира не всегда комфортна для всех, что в мире существуют не только счастливые гетеросексуальные цисгендерные семьи из рекламы. А есть еще и очень странные ребята - и такие ребята тоже имеют право на существование.
Да, я странный человек, но я имею право сидеть на этом диване. И хер вы это право у меня отнимете, потому что я буду цепляться за него, как последняя сука", - цитирует дочь Ефремова "Афиша Daily".
Анна Мария также рассказала про свой нестандартный внешний вид:
"Я прекрасно понимаю, как рискованно быть ярким в России - и готов брать на себя риск быть затоптанным сапогами прекрасных молодых людей со светлыми лицами и хорошими мыслями. У меня много подавленной агрессии - просто так, без борьбы, я не позволю наехать на меня в подворотне. Я очень маленький, злобный, агрессивный чихуа-хуа".
О детстве и насилии
Ребенок знаменитых родителей отмечает, что его никак не воспитывали.
"Точно не могу сказать, было ли моей матери ***** [наплевать] на меня или нет, потому что не помню. Я не помню большую часть своего детства, а то, что помню… Лучше бы не помнил, честное слово", - признается Анна Мария.
У ребенка Ефремова был неконтролируемый доступ к интернету, но психиатр считает, что это не так отразилось на психике, как неоднократные эпизоды избиения в детстве.
"Единственное, что дал мне абьюз в детском возрасте, - это отличное чувство юмора и довольно внушительные суммы, потраченные на психотерапию. Это мои личные проблемы - и я предпочитаю рассказывать о них сам, когда приходит время. Нельзя молчать о домашнем насилии, но для всякого разговора есть уместный контекст", - объясняет Аэм.
С отцом до аварии встречи происходили редко - раз в неделю-две.
О хейте и травле
Впервые агрессию в Сети Аэм ощутил в 15-16 лет. Его даже начали преследовать.
"За мной на протяжении многих месяцев ходил сталкер. Я говорил об этом родственникам, но меня не слушали", - вспоминает он.
После на какое-то время все успокоилось, но новые эпизоды появляются вновь и вновь.
"Сейчас я активен в соцсетях и время от времени продолжаю сталкиваться с травлей, но вполне научился с этим справляться. Я хорошо понимаю, что в хейтерах тоже говорит любовь и что на самом деле за хейтом скрывается обеспокоенность", - считает Анна Мария.
Ефремова рассказала, зачем пошла на НТВ в программу "Секрет на миллион" и сделала каминг-аут.
"Я прекрасно понимал, что будут монтировать, - и мне было интересно, как именно они это сделают. В итоге я выглядел очень и очень странно, потому что некоторые мои слова остались без контекста, вырезали какие‑то мои шутки. Это был довольно интересный жизненный опыт. На самом телешоу ты хорошо понимаешь, что ты этим людям не всрался, что они тобой попользуются - и выкинут как дешевую игрушку, которую купили на заправке", - объяснил он.
Анне Марие неприятно, что историю "продают и перекраивают на заголовки", хотя "странная дочь Михаила Ефремова и Аэм - это два разных человека".
"Очень интересно жить, когда вся известность, которая у тебя есть, принадлежит не тебе, а твоему отцу. И люди знают про тебя либо потому, что ты ******** [ненормальный], либо из‑за того, что знают про твоего батю. А я, между прочим, музыку еще пишу и стихи сочиняю", - указывает Аэм.
Он считает, что в России всем выгодно не решать проблемы, а продолжать шоу. Аэм бы хотел, чтобы его слова имели какое‑то социальное влияние и помогли, к примеру, принятию закона о домашнем насилии, убедили людей "больше заботиться о живых детях, чем о еще не рожденных".