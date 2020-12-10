"Рискованно быть ярким в России": дочь Ефремова об избиениях и психологических проблемах

О гендерной принадлежности

"Здравствуйте, меня зовут Аэм Тиллмари, пожалуйста, обращайтесь ко мне в мужском роде", - заявляет Анна Мария. Обычно она говорит это тем, с кем чувствует себя комфортно.

"Я вижу, что могу быть с ними таким, какой я есть, - и заявляю о себе", - подчеркивает Аэм.

Ребенок Ефремова указывает, что небинарный человек не идентифицирует себя в рамками понятия "мужское-женское". Скорее - это нечто отдельное.

"Я никогда не выбирал быть таким, какой я есть. Гендерную идентичность никто не выбирает. Единственное, что вы можете выбрать, - это степень своей открытости. Я решил не скрывать, кто я такой", - объясняет он.

Аэм признается, что постоянно слышит о том, что это лишь временное явление, и скоро ребенок "перебесится".

"Пропаганда нормы повсюду. Почему [в России] мы никогда не видим неполные семьи в рекламе автострахования? Почему не видим ЛГБТ-пары в рекламе зубной пасты? Геи тоже чистят зубы.

Люди думают, что если все будут следовать определенной модели поведения, мышления, политических взглядов, то непременно для всех наступят счастье, рай и благость. Увы, идея, что все будут счастливы в нормативных патриархальных отношениях, с большим количеством детишек и волшебным членом от волшебного мужа, утопична. Если все будут следовать единой патриархальной стандартной гетеронормативной модели, то, к сожалению, несчастных людей станет гораздо больше, поскольку многие будут вынуждены подавлять свою идентичность и самих себя", - считает Анна Мария.

Аэм не знает "перебесится" он или нет, но у него всегда было ощущение "иного".

"Я хочу донести до большинства, что их концепция мира не всегда комфортна для всех, что в мире существуют не только счастливые гетеросексуальные цисгендерные семьи из рекламы. А есть еще и очень странные ребята - и такие ребята тоже имеют право на существование.

Да, я странный человек, но я имею право сидеть на этом диване. И хер вы это право у меня отнимете, потому что я буду цепляться за него, как последняя сука", - цитирует дочь Ефремова "Афиша Daily".

Анна Мария также рассказала про свой нестандартный внешний вид:

"Я прекрасно понимаю, как рискованно быть ярким в России - и готов брать на себя риск быть затоптанным сапогами прекрасных молодых людей со светлыми лицами и хорошими мыслями. У меня много подавленной агрессии - просто так, без борьбы, я не позволю наехать на меня в подворотне. Я очень маленький, злобный, агрессивный чихуа-хуа".

Анна-Мария Ефремова ФОТО: https://www.instagram.com/amefremova/

О детстве и насилии

Ребенок знаменитых родителей отмечает, что его никак не воспитывали.