Звезда сериала "Интерны" рассказал о карьере в Англии и работе с Netflix

Актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина в сериале "Интерны", рассказал о своей актерской карьере в Великобритании своим подписчикам на YouTube.
Он отправил запросы в 95 компаний. Ответы актеру пришли из трех мест. Шаракоис не стал скрывать, что ему даже предложили эксклюзивный контракт. Актер отправился на кастинг, где его тут же утвердили.
Все это происходило в феврале, поэтому он успел слетать на съемки в Испанию, где снялся в рекламе для Евро-2020. Также артист рассказал о работе для Netflix. Шаракоис озвучил фильм, где нужно было говорить на английском с русским акцентом.
"Говорить о проекте не могу, но, скажем так, все прекрасно", - сказал он.