Чт, 10.12.2020
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Даниэль Павлютс, депутат Сейма
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Звезда сериала "Интерны" рассказал о карьере в Англии и работе с Netflix

Дмитрий Шаракоис

ФОТО: https://www.instagram.com/star_novosty/

Актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина в сериале "Интерны", рассказал о своей актерской карьере в Великобритании своим подписчикам на YouTube.

Он отправил запросы в 95 компаний. Ответы актеру пришли из трех мест. Шаракоис не стал скрывать, что ему даже предложили эксклюзивный контракт. Актер отправился на кастинг, где его тут же утвердили.

Все это происходило в феврале, поэтому он успел слетать на съемки в Испанию, где снялся в рекламе для Евро-2020. Также артист рассказал о работе для Netflix. Шаракоис озвучил фильм, где нужно было говорить на английском с русским акцентом.

"Говорить о проекте не могу, но, скажем так, все прекрасно", - сказал он. 

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