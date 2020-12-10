Звезда сериала "Интерны" рассказал о карьере в Англии и работе с Netflix

Он отправил запросы в 95 компаний. Ответы актеру пришли из трех мест. Шаракоис не стал скрывать, что ему даже предложили эксклюзивный контракт. Актер отправился на кастинг, где его тут же утвердили.

Все это происходило в феврале, поэтому он успел слетать на съемки в Испанию, где снялся в рекламе для Евро-2020. Также артист рассказал о работе для Netflix. Шаракоис озвучил фильм, где нужно было говорить на английском с русским акцентом.