Актриса сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова рассказала об отношениях с несвободным мужчиной

"Это была такая страсть", - вспоминает актриса.

Чувства вспыхнули на съемочной площадке. Мужчина был несвободен, но она не могла ничего с собой поделать. Между актерами возникли отношения. До свадьбы не дошло. Сейчас Елена понимает, что тогда она испугалась.

"Мы отпустили друг друга... Никогда не заговаривали о том, что было между нами... Мы честно друг о друге переживали... Наши отношения переросли в дружеские, но у нас сохранялась удивительная связь", - призналась актриса.

Многое с этим человеком у нее совпадало. Да между ними были вещи, которые не совпадали, но она может утверждать сейчас, что ей ни с кем не было так хорошо.

Сейчас этого человека уже нет в живых. Но Елена Ксенофонтова рада тому, что она испытала настоящую любовь.

Актриса в разговоре с Муцениеце подтвердила, что была замужем три раза. Правда, не все эти браки были заключены юридически.