Чт, 10.12.2020
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  • Актриса сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова рассказала об отношениях с несвободным мужчиной
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Актриса сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова рассказала об отношениях с несвободным мужчиной

Елена Ксенофонтова

ФОТО: скриншот видео

Российская актриса Елена Ксенофонтова стала героиней нового выпуска программы Агаты Муцениеце "Честный развод". Не скрывая слез женщина рассказала о настоящей любви, которую испытывала к несвободному мужчине. 

"Это была такая страсть", - вспоминает актриса. 

Чувства вспыхнули на съемочной площадке. Мужчина был несвободен, но она не могла ничего с собой поделать. Между актерами возникли отношения. До свадьбы не дошло. Сейчас Елена понимает, что тогда она испугалась. 

"Мы отпустили друг друга... Никогда не заговаривали о том, что было между нами... Мы честно друг о друге переживали... Наши отношения переросли в дружеские, но у нас сохранялась удивительная связь", - призналась актриса. 

Многое с этим человеком у нее совпадало. Да между ними были вещи, которые не совпадали, но она может утверждать сейчас, что ей ни с кем не было так хорошо. 

Сейчас этого человека уже нет в живых. Но Елена Ксенофонтова рада тому, что она испытала настоящую любовь. 

Актриса в разговоре с Муцениеце подтвердила, что была замужем три раза. Правда, не все эти браки были заключены юридически. 

Видео: интервью с Еленой Ксенофонтовой
 

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