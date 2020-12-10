Минимальный размер пенсии по старости признан не соответствующим Конституции

Это дело КС рассматривал по заявлениям Верховного суда и омбудсмена Юриса Янсонса.

КС постановил, что данные нормы не соответствуют статьям 1-й и 109-й Конституции. Статья 1-я гласит, что Латвия является независимой демократической республикой, а статья 109-я устанавливает, что каждый гражданин Латвии имеет право на социальное обеспечение в старости, в случае нетрудоспособности, безработицы и в других установленных законом случаях.

Верховный суд в своем заявлении указал, что, по его мнению, статье 109-й Конституции не соответствуют пункты правил о минимальном размере пенсии по старости, которые предусматривают, что размер минимальной пенсии определяется в зависимости от страхового стажа человека. Кроме того, Верховный суд считает, что этой статье не соответствуют правила о размере пособия государственного социального обеспечения и похоронного пособия, их пересмотре, порядке предоставления и выплаты, согласно которым пособие государственного социального обеспечения составляет 64,03 евро.