Минимальный размер пенсии по старости признан не соответствующим Конституции

Конституционный суд (КС) признал не соответствующими Конституции нормы, устанавливающие минимальный размер пенсии по старости, сообщили агентству LETA в суде.
Это дело КС рассматривал по заявлениям Верховного суда и омбудсмена Юриса Янсонса.
КС постановил, что данные нормы не соответствуют статьям 1-й и 109-й Конституции. Статья 1-я гласит, что Латвия является независимой демократической республикой, а статья 109-я устанавливает, что каждый гражданин Латвии имеет право на социальное обеспечение в старости, в случае нетрудоспособности, безработицы и в других установленных законом случаях.
Верховный суд в своем заявлении указал, что, по его мнению, статье 109-й Конституции не соответствуют пункты правил о минимальном размере пенсии по старости, которые предусматривают, что размер минимальной пенсии определяется в зависимости от страхового стажа человека. Кроме того, Верховный суд считает, что этой статье не соответствуют правила о размере пособия государственного социального обеспечения и похоронного пособия, их пересмотре, порядке предоставления и выплаты, согласно которым пособие государственного социального обеспечения составляет 64,03 евро.
В свою очередь омбудсмен в своем заявлении указал, что данные нормы не соответствуют статьям 1-й, 91-й и 109-й Конституции. 91-я статья гласит, что все люди в Латвии равны перед законом и судом и их права осуществляются без дискриминации.