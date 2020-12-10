К реалити-шоу "Карантин. Игра на выживание" присоединилась Иева Адамс

Все 20 участников успешно прошли экспресс-тест на Covid-19, заселились в апартаменты Старой Риги Sherlock Art Hotel и начали игру. Модератору проекта Наталье Олесик в новом эксперименте поможет ведущая мероприятий и блогер Иева Адамс. Об этом сообщает портал balticevents.info.

"Это запланированное шоу переросло в настоящий социальный проект, где люди понимают, что помочь или навредить они могут только себе сами. Трудности и дискомфорт надо уметь преодолевать. Чем сложнее времена, тем крепче становится наш характер и более уверенными мы будем в будущем", - поделилась эмоциями Иева.

В ходе жребия участники были поделены на пары и размещены в разных комнатах. Теперь они не могут покидать пределы своего номера. Ежедневно все будут получать онлайн-задания и отчитываться вечером о проделанной работе, а также каждый вечер кто-то из участников будет выбывать из проекта.

Сегодня утром организаторы сообщили о паре, которая выбыла из шоу. За ходом игры и прямыми эфирами можно следить бесплатно на странице шоу в Facebook.

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