Джорджа Клуни госпитализировали после резкого похудения

Оказывается, актер был госпитализирован за четыре дня до начала съемок кинокартины "Полночное небо". Клуни доставили в больницу с сильными болями в животе. Врачи диагностировали у знаменитости острый панкреатит. Клуни объяснил свой недуг подготовкой к роли, в ходе которой он за короткий срок сбросил 13 килограммов.