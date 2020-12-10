Джорджа Клуни госпитализировали после резкого похудения

СМИ сообщили, что голливудский актер Джордж Клуни был госпитализирован после того, как резко похудел для съемок. Об этом пишет Mirror.
Оказывается, актер был госпитализирован за четыре дня до начала съемок кинокартины "Полночное небо". Клуни доставили в больницу с сильными болями в животе. Врачи диагностировали у знаменитости острый панкреатит. Клуни объяснил свой недуг подготовкой к роли, в ходе которой он за короткий срок сбросил 13 килограммов.
"Думаю, что я сильно перестарался сбросить вес и просто не заботился о себе должным образом", - цитирует актера Lenta.ru.
В новом фильме от Netflix "Полночное небо" Джордж Клуни является режиссером и актером. Он играет пожилого ученого-астронома, выжившего после глобальной катастрофы. Для картины Клуни сильно похудел и отрастил длинную бороду.