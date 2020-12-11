Пт, 11.12.2020
Люди более склонны доверять представителям своей группы, потому что мы веками росли в группах, а это означает, что обычный человек не захочет верить богатому члену общества, но будет доверять своему соседу. Артур Утинанс, психотерапевт
Артур Утинанс, психотерапевт
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  • "Нельзя, а хочется": участники шоу "Карантин. Игра на выживание" о быте и ссорах на проекте
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"Нельзя, а хочется": участники шоу "Карантин. Игра на выживание" о быте и ссорах на проекте

9 декабря стартовало новое латвийское реалити-шоу "Карантин. Игра на выживание". RUS TVNET смог связаться с некоторыми участниками проекта и задать им несколько вопросов. 

Одним из 20 частников шоу стал фотограф, видеооператор и реконструктор рижского клуба "Эксплорер" Константин Сурин. 

В разговоре с RUS TVNET он признался, что пришел на проект, потому что ему хотелось проверить свои силы в такой игре и пожить в Sherlok Art Hotel, да и просто рискнуть. 

Со своим соседом по номеру Александром Бернатовичем он ужился сразу. 

"Сосед попался толковый и интересный. Не буяним, друг другу помогаем и поддерживаем во время работы над заданиями. К примеру, вчерашнее задание (снять кино) показалось очень сложным: недостаток времени, ограниченность по визуальным ресурсам, работа с незнакомыми программами (объяснения от консультанта игры касались программ для IOS, а у нас - устройства на Android). Но удалось (и неплохо) справиться", - отметил Константин. 

Пока прошло всего два дня на проекте и мужчина еще не заметил, что его что-то бы беспокоило, если только в самом начале: "Было в первый день какое-то странное чувство. Типа: "нельзя, а хочется". Потом прошло".

11 декабря жюри приняли решение о том, что пара Константина и Александра покинули проект. 

Константин Сурин

ФОТО: автор Сергей Ортынский

Конечно, шоу не обходится без некоторых заминок. Модератор проекта Наталья Олесик на утреннем стриме строго обратилась к участнице Надежде Париновой и указала, что если будет продолжаться в том же духе, то "нам придется попрощаться". 

"Есть определенные правила проекта: те, кто им не следует, получают предупреждения", - подчеркнули организаторы шоу. 

10 декабря первой парой, выбывшей из шоу, стали Надежда и Артур. Они не смогли справиться с заданием. 

RUS TVNET также побеседовал с другой участницей Юлией Иванютой. Женщина заметила, что участие в проекте она решила принять, потому что по натуре человек авантюрный и "за любой кипишь, кроме голодовки". 

Что касается заселения в отель, то оно происходило очень официально: все были в масках и перчатках.

"Говорить было трудно и писать неудобно. Экспресс-тест на Covid-19 был быстрее обычного, но такой же неприятный. Волей судеб мне попался пятый этаж и мне пришлось подниматься туда пару раз, что бы занести все вещи и войти в номер сразу", - рассказала участница. 

Ни с чем тяжелым она пока не столкнулась.

"Есть активный и упорный труд на креативной ниве. Все очень интересно и познавательно. Учимся по-новому смотреть на вещи и использовать в решении поставленных задач новые методы и ресурсы", - подчеркнула Юлия. 

Ольга Ларионова и Юлия Иванюта

ФОТО: личный архив Юлии Иванюты

Напомним, в ходе жребия участники были поделены на пары и размещены в разных комнатах. Заселение проходило с выполнением эпидемиологических норм, а все участники сделали тест на коронавирус. Теперь они не могут выходить за пределы своего номера. Ежедневно все получают онлайн-задания и вечером отчитываются о проделанной работе, а после оценок жюри кто-то из участников выбывает из проекта.

Каждое утро организаторы называют очередную пару, которая покидает шоу. За ходом игры и прямыми эфирами можно следить бесплатно на странице в Facebook.

RUS TVNET будет следить за развитием событий, рассказывая все самое важное о происходящем в рамках проекта. Мнение создателей проекта может не совпадать с позицией редакции RUS TVNET. Также редакция не несет ответственность за проект, созданный третьими лицами. 

Будьте ответственными - соблюдайте дистанцирование и носите маски! 

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