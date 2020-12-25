"Не хочу, чтобы кто-то диктовал мне, как и что делать". Никита Цикалюк и его путь к финансовой империи

"Не должно быть никаких оправданий: "Я слишком мал, я еще в школе, я еще в университете, у меня нет денег" - это не причина не пробовать и чего-то не достигать", - убежден Никита Цикалюк. К 22 годам можно сбиться со счету, к скольки компаниям он уже приложил руку - и в роли соучредителя, и в роли маркетолога, и в роли консультанта. Зачем? Потому что классическая модель "школа - работа на дядю - дом" - совсем не про Никиту.
Никита Цикалюк, только факты:
- Окончил Рижскую 13-ю среднюю школу. Средний бал - 9,7;
- Выпускник Стокгольмской школы экономики в Риге (Stockholm School of Economics in Riga/SSE Riga). Пересдавал 16 предметов из 31, но стал одним из двух студентов, у кого взяли интервью как у перспективного выпускника года в области бизнеса;
- Соучредитель нескольких компаний, таких как ODO Latvia (программа по записи к врачам из Латвии), Saint Issa (мужской бренд fashion-одежды из Англии), Always Rise Ceaselessly (бренд спортивной одежды из США);
- Директор по продажам и PR в стартапе CHISELL (производят латвийский тренажер для увеличения и выделения скул лица);
- Консультант по продажам и маркетингу в десятках компаний, таких как DoctoWell (программа записи к врачам и менеджмента клиники из Латвии), Untap (двухсторонняя платформа для соединения сотрудников с работодателями из Австралии), Colibri Group (дигитальная рекламная площадка из Латвии) и т. д.
- Консультант по оптимизации и развитию в LinkedIn - более 540 клиентов из 73 стран мира в таких вопросах, как становление личного бренда, развитие бизнес-профиля и оптимизация контента.
Делает сам и вдохновляет других
"Я молодой, 22-летний антрепренер (entrepreneur - предприниматель. - Прим. ред.), который в столь раннем возрасте уже был опубликован в журнале Forbes, за все это время проработал с более чем 500 клиентами из 73 стран в отрасли маркетинга, социальных сетей и развития бизнеса, и благодаря образованию и опыту работы я пытаюсь реализовать себя и людей вокруг".
Это elevator pitch Никиты. Он убежден, что не надо ждать какого-то особенного момента для того, чтобы начать свое дело. "Я горю за амбиции, мотивацию, рост и развитие с самого раннего возраста - не должно быть никаких оправданий: "Я слишком мал, я еще в школе, я еще в университете, у меня нет денег" - это не причина не пробовать и чего-то не достигать".
Именно так он делает сам и хочет вдохновить других.
"Все зависит не от школы, а от самого себя"
Никита не всегда был таким целеустремленным, он учился в простой 13-й Рижской средней школе на Пулквежа Бриежа и до 9-го класса не придавал особого значения своим результатам. Азарт появился в выпускном классе, школу Никита окончил с золотой медалью - как 9-й, так и 12-й класс.
После 9-го класса родители подталкивали его поступить в 1-ю гимназию, и Никита даже отходил на подготовительные курсы, но учиться там у него желания не было. "В 15 лет я понял, что это зависит не столько от школы, сколько от самого себя. Оно должно в тебе родиться. У меня была цель, и я к ней шел, несмотря на то, что образование в школе не было столь сильным, как в гимназии. Но я не верил в то, что я перейду в другую школу и что-то поменяется. Я оправдал это и для себя, и для тех, кто сомневался".
После школы Никита поступил в Стокгольмскую школу экономики (SSE Riga): "Из своей школы и района я был единственным, кто поступил в том году. Обычно там 70% поступающих - это 1-я, 2-я и 3-я гимназии, иностранцы и человек 15-20 из простых средних школ".
Конкурс на поступление в SSE Riga сумасшедший, всего на курс принимают около 120 человек, а пытаются порядка 700 человек в год, то есть поступает каждый пятый-седьмой.
Образование в SSE Riga базируется на идеальных школьных системах Европы, то есть за каждый предмет дают кредитные пункты, и для того, чтобы окончить университет, необходимо сдать все предметы. Всего их - 31, из них Никита пересдавал 16, то есть больше половины программы. И это нормально, считает он.
"Я не верил, что там тяжело, думал, что справлюсь. Спустя полгода учебы там меня приземлили, вызвав к ректору и сказав, что я на грани отчисления: "Все очень просто - прошло определенное количество экзаменов, ты не со всеми справился, докажи, почему ты должен продолжить учиться?". Было долгое общение, и я - один из немногих, кто смог убедить, что у меня получится, и у меня действительно получилось".
Он успешно окончил SSE Riga в этом году: "То, чем я могу похвастаться - я был одним из тех, у кого взяли интервью как у самого перспективного выпускника года в области бизнеса. Пока кто-то за эти три года познавал экономику и финансы и переживал за экзамены, кто-то эту теорию воплотил в реальность и сидит на своих компаниях - я один из таких. Я научился главному - можно научиться хорошо учиться, и на этом все закончится, а можно научиться, как жить - как общаться с людьми, как продавать свою идею, как находить возможности. Я считаю, что этому я хорошо научился. И это не заслуга университета, я бы смог все это сделать и после другого".
"Говорить, что университет даст тебе все - я не согласен"
"SSE Riga - лучший университет по бизнесу в Северном регионе, но говорить, что университет даст тебе все - я не согласен. Никакой университет не даст тебе все, тебе могут дать направление, видение, базу знаний, но не все. То, чем я занимаюсь, идет от меня, потому что я видел успешных людей. Единственная возможность, как к этому прийти - это пробовать и рисковать. У меня всегда было понимание, что учеба не должна вставать на первый план - это хорошая база, но то, чего ты добьешься дальше, зависит от тебя и твоих действий", - убежден Никита.
Все неудачи на экзаменах были оттого, что он всегда что-то параллельно делал. Приятели задавались вопросом: "А почему ты сейчас тратишь время, нас экзамен - почему не подготовиться?". Спорить с такими людьми Никите всегда было тяжело. Но он знал свою правду.
После первого года учебы Никита отработал в VIA SMS: "Я понял, что это не мое - я не хочу, чтобы был кто-то, кто бы диктовал мне условия, как и что мне надо делать. Я хочу, чтобы была цель и я шел к ней своим способом - я не хочу, чтобы кто-то проверял, я не хочу рамки, я хочу, чтобы это было мое и я получал удовольствие".
"Я делаю не для родителей, а для себя"
Папа Никиты - бизнесмен, владелец логистической компании AND Grupa. Мама - предприниматель-самоучка, на постоянной основе она учится, развивает себя, свой кругозор и открывает свои маленькие предприятия.
"Я безумно благодарен родителям, не у всех есть возможность выбраться не то что за-границу - за город отдохнуть семьей. У меня все детство такая возможность была, отчасти так родители меня подталкивали к тому, что есть такая жизнь, есть что-то лучше, есть что-то хуже, но если тебе нравится такое или даже лучше, ты должен работать. Своим примером - многими часами работы в день - они показывали, что этого можно добиться. То, что я сейчас делаю, с кем взаимодействую - это к родителям не относится. Про компании и начинания - я сначала сделаю, добьюсь результата и только потом расскажу. Я делаю не для родителей, а для себя".
"Я выбираю хардкор вариант"
"Я не понимаю, что ты делаешь, почему бы не найти что-то более стабильное", - часто слышит Никита. Но, по его словам, модель "садик, школа, хорошие оценки, университет, стипендия и дальше карьерная лестница" - максимально далека от него: "Меня это не интересует, я не хочу так".
По его мнению, жить иначе 95% людей сдерживает страх: "У меня, у молодого и амбициозного, нет этого страха. Родители часто ругаются, что я днями не ем, сижу в комнате, думают - фигней страдаю, а я всегда работаю над чем-то серьезным и классным. По ночам мне кричат, что я очень громко разговариваю: "Что за американцы? Что за китайцы?". Да, я всегда на звонке, могу по ночам встать, и мне это в кайф, у меня нет такого: "О, спасибо, Господи, пятница", "О нет, завтра понедельник". Я выбираю хардкор вариант - гарантий никаких, риски 100%, потраченное время, силы, энергия - бесконечные, да, придется перестать с кем-то общаться, кто-то будет обсуждать и не верить, но я выбрал этот путь".
"Компания началась с двух людей просто на телефоне"
Никита - соучредитель нескольких компаний. Пока его однокурсники готовились к экзаменам, он в середине года уезжал знакомиться с одной бизнес-идеей. Еще до окончания университета эта бизнес-идея переросла в мужской бренд fashion-одежды Saint Issa: "Компании чуть больше года, она началась с двух человек просто на телефоне, а выросла до более 200 000 евро оборота за первый год".
В команде - всего четыре человека, помимо Никиты, это еще один соучредитель Дмитрий Данилец, который долгое время был топ-дизайнером в таких топ-брендах, как Dior и Guess: "Ему 28 лет, как молодой он успел везде сунуть свой нос, набраться опыта и вовремя понял, зачем работать на кого-то, если можно в начале вложиться и через год-другой зарабатывать так же, но уже на своих условиях со своей коллекцией".
Началось все максимально спонтанно: "С LinkedIn - это платформа, с которой я давно работаю, развиваю для бизнес-личностей. Когда я сам там появился, решил рассказывать о себе через посты и информацию о том, что и как я делаю с целью открытия новых возможностей. И ребята нашли меня через LinkedIn, написали мне в Instagram и пригласили в Украину увидеть все своими глазами. Мне купили билеты и оплатили жилье, так они сделали первый шаг и показали свою заинтересованность".
Сама компания базируется в Лондоне, но производство и большая часть команды находятся в Украине, потому что так дешевле и проще. К тому же у Никиты и его компаньона корни оттуда: "Когда меня позвали, бренда не было, названия не было, логотипа не было. Был Дмитрий и его предложение. Начиналось все с нуля - одежда без логотипов, а как дальше раскручивать, придумывали сами и реализовали. У меня всегда было желание, чтобы одежда была не просто красивой и модной, а что-то свое. И не принтом написано "Никита", а что-то авторское - чтобы дизайн исходил от меня. Сегодня мы - полноценный элегантный fashion-бренд для мужчин, который продает абсолютно все. Мне импонирует идея того, что это что-то, что ты сам сделал, что ты месяцами прорисовывал - и потом можешь сам надеть. Очень часто на мероприятиях меня спрашивают: "Где купил?". Всегда приятно ответить, что это мое, мой бренд, я создал, я сделал, и люди по-другому на тебя смотрят".
"Это будет не просто проект, а что-то больше"
В другой компании Никита прошел путь от соучредителя до консультанта. Все началось еще в университете: "Этот проект мы начали на третьем курсе, это была как курсовая работа по специализации, и еще до начальной стадии мы поставили себе цель, что это будет не просто проект, а что-то больше, в чем мы будем себя реализовывать. И так и получилось".
Пока все придумывали название, у команды Никиты уже были IT-наработки. Так появилась ODO Latvia (Organized Doctor Office) - компания, с которой Никита с командой оканчивали университет и выиграли большое соревнование для стартапов по всей Латвии при сотрудничестве TechHub с SSE Riga в 2019 году.
"Весной этого года мы встретились с dentic.lv и объединили усилия. У нас был солидный анализ рынка и молодой взгляд, у них - четыре года опыта, IT-решение". Так получился DoctoWell - программа записи к врачам и в клиники из Латвии.
Сейчас в DoctoWell Никита - консультант по продажам и маркетингу. DoctoWell - это двухсторонняя система общения между врачами и пациентами: "Для врачей и клиник это оптимизация работы всех франшиз и ответвлений, позволяющая видеть загруженность, объем и прочее, это и общение с клиентом напрямую через приложение, а также система со всей историей болезни".
По словам Никиты, в Латвии есть пара клиник, которые успешно опробовали решение, например, Lauvas zobs и Zobu fejа: "Четыре недели назад мы получили первое финансирование - грант от SEB банка за победу в конкурсе успешных предприятий будущего, хорошую сумму от инкубатора и еще от личных спонсоров. Большой запуск для пользователей запланирован на февраль".
С октября этого года Никита перешел на роль консультанта, сфера его деятельности - продажи (поиск партнеров и клиентуры) и маркетинг (реклама, презентации, PR): "Компания в начале пути, то есть надо вкладывать всю душу и быть 24/7, поэтому я принял решение уйти на роль консультанта. Давис и Аусеклис остались в роли соучредителей, а мы с Томом на позиции консультантов".
"Я нахожу новые каналы продаж"
Никита не только соучредитель в нескольких компаниях, он также и наемный работник в перспективном стартапе CHISELL. Там он директор по продажам и PR.
Эта компания из Латвии производит необычный продукт - силиконовые подушечки, которые работают как тренажер для увеличения и выделения скул лица. Он отвечает за э-коммерцию, которая в основном завязана на социальных сетях: "Я нахожу новые каналы продаж - социальные сети, инфлюенсеры, сделки с другими компаниями - и, конечно, отвечаю за PR - работу со СМИ".
Подробно о CHISELL мы писали тут:
С момента интервью этой весной ребята переехали из квартиры в большой офис в Double9, команда разрослась - теперь это более 10 человек, появились департаменты: "Раньше финансовые вопросы решались в Excell, теперь это уже более сложные модели, которые анализируются не одним человеком".
Прямо сейчас компания планирует запустить два новых продукта: "Мы закончили большую работу, большой опросник врачей из 15 стран - это и Корея, и Америка, и Германия, - на основе этого получили данные, как сделать продукт еще лучше. За последний год мы хорошо вложились в развитие "продукта 3.0" - это на 99% будет финальным результатом".
По словам Никиты, за время с весны CHISELL выросла по всем показателям в несколько раз: "Благодаря недавнему Black Friday у нас случился легендарный для компании месяц - это был самый успешный месяц за полтора года существования".
"LinkedIn - это что-то больше. Они сумасшедшие"
Но и это еще не все. Никита - гуру LinkedIn, на его счету работа с 540 клиентами из 73 стран мира. На платформе LinkedIn он занимается становлением личного бренда, развитием бизнес-профилей и оптимизацией контента: "Все начиналось с простых текстов, я высказывал свою мысль, как вести что-то - в универе все смеялись, говорили, что это банально и глупо, в конечном итоге я вырос на 30 000 подписчиков и 70 000 просмотров за пост".
Последние несколько лет Никита активно развивает LinkedIn не только для себя, но и для окружающих: "Я понял, что это классная тема. Раньше LinkedIn - это было было просто CV, а теперь это нечто большее, это бизнес-платформа. Я развиваю LinkedIn для политиков, директоров Fortune 500, авторов бестселлеров".
Никита помогает им с оптимизацией профиля, учит, как себя продавать, и делает контент. И, конечно, берет за это деньги.
"Мои клиенты начинают с нуля лайков и подписчиков. И те, кто ко мне приходит даже с 10 подписчиками, я могу сделать 50 000+ просмотров их поста - я знаю, как обойти алгоритм".
Типичная история успеха с просторов LinkedIn: "Например, Dancing Like A Star Academy - это танцевальная академия в Атланте нашего земляка Вячеслава, с которым я был дебютантом на "Рижском балу" много лет назад. Он уехал в Америку, открыл академию. Мы стали вести LinkedIn - с 80 подписчиков посты набирают по 1,5 тысячи просмотров, за последнюю неделю пришли четыре новых клиента, которые ушли от других школ". К нему пришли два чемпиона - Америки и мира - по танцам, которые хотят преподавать с ним или провести мастер-классы".
Или другой пример - двухсторонняя платформа Untap для соединения сотрудников с работодателями из Австралии: "На начальной стадии я помогал с развитием LinkedIn соучредителям, потом помогал и с презентацией для инвесторов - так мы нашли потенциального инвестора из Израиля, я помогал подготовить Pitch Deck - компания просила 3,5 млн долларов, из которых 2,5 млн они привлекли уже после первой презентации. Отчасти это произошло через меня, потому что этот интерес пришел через LinkedIn".
Зачем далеко ходить - и Saint Issa, и CHISELL пришли к Никите через LinkedIn.
По его убеждению, эта тема по-настоящему работает. "Есть люди, которые завели его для CV, и оно там лежит, но LinkedIn - это что-то больше. Они сумасшедшие. Это более полумиллиарда активных бизнес-пользователей по всем миру, которые ищут возможности и реализовывают их".
LinkedIn - это то, от чего Никита получает удовольствие. Здесь он начинал с нуля, выставлял 100 постов, записывал эффективность, анализировал и понял алгоритм, попутно набив себе имя и популярность.
Сначала он бесплатно помогал приятелям, а потом начал помогать за минимальную сумму: "Так оно и выросло. В Америке эта тема очень развита. В Латвии считают: "Зачем мне платить кому-то, чтобы он мне сказал, как сказать?". А в Америке это нормально, за это платят огромные деньги - к кому-то обратились, им тексты писали, речь ставили. Там это нужная, полноценная профессия, которая делает людей миллионерами - полчаса общения с таким человеком стоит несколько месяцев работы".
"Если бы слушал мнение других, я бы уже 10 раз сдался"
Со стороны работа в стольких компаниях кажется чем-то невозможным: "Меня часто спрашивают, а как? Но у тебя есть 24 часа, и только от тебя зависит, как ты ими распорядишься. Все начинается с мышления - я хочу. Ты ограничиваешь часы в телефоне, на тусовках, с кем-то прекращаешь общение, чем-то жертвуешь, чтобы появилось время. Да, бывают дни, когда ты вообще не спишь. Для меня это уже само собой разумеющееся - тяжело абсолютно, но это вопрос расставления приоритетов".
Никита убежден, что надо цепляться за возможности и не надо слушать мнение других, кому кажется, что это глупо, кому не нравится: "Если бы я слушал мнение других, я бы уже 10 раз сдался, уже 10 раз бы ничего не получилось. Я никогда не слушал мнение других, но я прислушиваюсь, если это совет и помощь. Если ты критикуешь - предлагай, если ты предлагаешь - делай, если делаешь - отвечай. А не так, что ты сказал: "Ой, компания ужас, ничего не получится", мне это не говорит ни о чем. Если ты во что-то веришь, ты должен идти до конца, плевать на мнение других. Доказать надо себе, и это только твое дело. Все зависит от тебя - ты либо хочешь и у тебя есть желание, либо не хочешь. Базовый пакет у всех одинаковый, дальше все зависит от тебя".
По мнению Никиты, никто на блюдечке не принесет все готовое, а даже если и да, так это не работает: "Столько примеров пацанов, которым дали компанию - и нет ни компании, ни машины, ни денег, ничего. А у меня есть цель - я делаю для себя, я не сойду, пока сам себе не скажу, что я не хочу, а перед этим еще 10 раз заново попробую и докажу себе, что это возможно".
"Финансовая империя будет только расти"
Вопрос, который появляется у многих - сколько Никита зарабатывает? "Когда ты не связан с бизнесом, тебе кажется - о, компания, ты зарабатываешь, но оно так не работает. Ты часто работаешь за идею, тот же DoctoWell - мы получили финансирование, но ничего себе, все для того, чтобы развить продукт, чтобы он работал. Можно все остановить, ото всюду забрать деньги и быть счастливым, но это не то, зачем я бегу".
Никита пробует разные бизнесы не потому, что не знает, какой выстрелит: "Никто не знает, что выстрелит. Это не потому, что я не знаю, куда меня это приведет, меня это приведет к своему бизнесу - может, это что-то из того, что я делаю сейчас, может, это что-то, где я директор, я все это делаю для того, чтобы себя расширить везде, чтобы я знал все".
Главный мотиватор для Никиты - создать что-то полноценное свое: "Каждый день я выставляю себе цели на день - это часть моего morning routine, цели не меняются - я хочу развиваться. Я хочу быть тем 1% людей, которые вкладываются во что-то, чтобы потом это что-то работало на тебя".
Если говорить более конкретно, к 30 годам Никита хочет обрести финансовую независимость. Что это значит? "Если я уеду на месяц отдыхать или сяду смотреть чемпионат мира по футболу, это никак не повлияет на мои доходы".
Нет определенной суммы, которую Никита хочет иметь на счету - миллион, 10 или 20: "Да, ты миллионер. Но это не так, что ты миллион заработал и оставшиеся 30 лет живешь на него. Это так, что ты выработал систему - структуру людей, компанию, идею, которая продается по всему миру, и капитал продолжает приумножаться, а финансовая империя будет только расти".
"Я - местный" - это серия статей RUS TVNET о простых людях с активной позицией. Им не все равно. Пусть маленькими поступками, но они меняют мир вокруг себя. Наши герои - абсолютно разные люди, которые искренне горят за свои идеи.