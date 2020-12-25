"Не хочу, чтобы кто-то диктовал мне, как и что делать". Никита Цикалюк и его путь к финансовой империи

После первого года учебы Никита отработал в VIA SMS: "Я понял, что это не мое - я не хочу, чтобы был кто-то, кто бы диктовал мне условия, как и что мне надо делать. Я хочу, чтобы была цель и я шел к ней своим способом - я не хочу, чтобы кто-то проверял, я не хочу рамки, я хочу, чтобы это было мое и я получал удовольствие".

ФОТО: Из личного архива

"Я делаю не для родителей, а для себя"

Папа Никиты - бизнесмен, владелец логистической компании AND Grupa. Мама - предприниматель-самоучка, на постоянной основе она учится, развивает себя, свой кругозор и открывает свои маленькие предприятия.

"Я безумно благодарен родителям, не у всех есть возможность выбраться не то что за-границу - за город отдохнуть семьей. У меня все детство такая возможность была, отчасти так родители меня подталкивали к тому, что есть такая жизнь, есть что-то лучше, есть что-то хуже, но если тебе нравится такое или даже лучше, ты должен работать. Своим примером - многими часами работы в день - они показывали, что этого можно добиться. То, что я сейчас делаю, с кем взаимодействую - это к родителям не относится. Про компании и начинания - я сначала сделаю, добьюсь результата и только потом расскажу. Я делаю не для родителей, а для себя".

"Я выбираю хардкор вариант"

"Я не понимаю, что ты делаешь, почему бы не найти что-то более стабильное", - часто слышит Никита. Но, по его словам, модель "садик, школа, хорошие оценки, университет, стипендия и дальше карьерная лестница" - максимально далека от него: "Меня это не интересует, я не хочу так".

По его мнению, жить иначе 95% людей сдерживает страх: "У меня, у молодого и амбициозного, нет этого страха. Родители часто ругаются, что я днями не ем, сижу в комнате, думают - фигней страдаю, а я всегда работаю над чем-то серьезным и классным. По ночам мне кричат, что я очень громко разговариваю: "Что за американцы? Что за китайцы?". Да, я всегда на звонке, могу по ночам встать, и мне это в кайф, у меня нет такого: "О, спасибо, Господи, пятница", "О нет, завтра понедельник". Я выбираю хардкор вариант - гарантий никаких, риски 100%, потраченное время, силы, энергия - бесконечные, да, придется перестать с кем-то общаться, кто-то будет обсуждать и не верить, но я выбрал этот путь".

ФОТО: Из личного архива

"Компания началась с двух людей просто на телефоне"