"Лицо - это больше не генетика". Как компания из Латвии меняет мир и зарабатывает на этом

Идея, подхваченная, залипая на диване в YouTube, сумасшедшая вера в то, чтобы стать пионерами рынка, и полумиллионный оборот в течение года после запуска. Это история компании CHISELL из Латвии, которая меняет представление о внешности. Во всем мире.
Что продает CHISELL? Невероятно странный продукт
Что это? Наушники, что-то связанное с музыкой, инновационная колонка? Это мои первые ассоциации, рассматривая стильные фотографии "этого" и красивых парней, рекламирующих его.
Как выяснится вскоре, это продукт, о котором невозможно догадаться, потому что сложно представить, что нечто такое существует.
Это тренажер для мышц челюсти. Зачем? Для ярко выраженной линии лица. Как у голливудских звезд.
По сути сам тренажер - это две маленькие силиконовые жевательные резинки.
"Лицо - это больше не генетика. Это не то, что от рождения и на всю жизнь. Это не то, что меняется только путем дорогой и опасной пластики. Это то, что ты можешь изменить в домашних условиях - 10 минут в день, три раза в неделю, на протяжении нескольких месяцев. Ты можешь это делать, пока едешь за рулем, пока выгуливаешь собаку, пока смотришь Netflix.
Как ты дышишь, как пьешь воду, точно так же ты десять минут в день можешь поделать упражнения, чтобы изменить свой овал лица",
- воодушевленно рассказывает мне директор по продажам CHISELL Никита Цикалюк. Невероятно приятный в общении и очень молодой директор по продажам.
Конечный продукт на сегодня - не просто тренажер, а и сет упражнений. Как говорит Никита, "10 недель и ты становишься мастером. 10 недель дают видимые результаты, а полгода - большую трансформацию".
И что, кто-то покупает? Да, это определенный круг
С момента первой продажи 2 января 2019 года компания продала около 12 000 единиц. Оборот к настоящему времени приблизился к полумиллиону евро. Звучит весомо, чтобы заинтересоваться, кто покупает такие тренажеры.
"Типичный клиент компании - это парень от 18 до 25 лет, который занимается спортом, интересуется фитнесом, стилем, саморазвитием.
Преимущественно это Америка и "богатая Европа"", - рассказывает сооснователь CHISELL Дмитрий Васюков. Он же автор этой бешеной идеи, которая и самому сначала казалась дикой.
"В прошлом году мы продали более, чем в 100 стран, по большей части это Америка - Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк. Далее - Германия, Англия. Пока что все заработанные деньги мы тратим на то, чтобы купить достаточно продукта и в следующем месяце продать на 40-50% больше, чем в предыдущем", - добавляет он.
Кто за этим стоит? Простые ребята
Как рассказал теперь уже CEO компании Дмитрий Васюков, началось все максимально спонтанно, в 2017 году.
"Я путешествовал и думал, что делать дальше. Я валялся, смотрел видео на YouTube и зацепило одно о странном приспособлении для челюсти.
На видео парень с огроменной челюстью рассказывал, что можно накачать мышцы небольшим шаром, который ты сжимаешь передними зубами, и он раскачивает необходимые мышцы так, что в итоге ты лучше выглядишь.
Я подумал: "Подождите, в смысле? Не могу в это поверить". Начал разбираться в анатомии и оказалось, правда, жевательную мышцу (musculus masseter) можно накачать и это изменит пропорции лица. Но по-прежнему внутри было:
"Не думаю, что я в это верю"", - начал свою историю Дима, который решил провести реальный эксперимент.
"У меня был эспандер из силиконовых трубок - качать плечи, одна из них порвалась. Придумать было не сложно - решил одну в другую вставить и жевать. И реально вскоре увидел результат и комментарии были от других, которым я даже и не рассказывал ничего. Говорили: "Что с твоим лицом?"" - продолжил он.
Удостоверившись на личном опыте, он продолжил свои исследования. Обнаружил, что жевательная мышца без тренировки может сжимать до 40 кг.
"При тренировке этой мышцы, нижняя часть лица становится шире. Из-за того, что она выпирает, получается больший контраст между шеей и челюстью - так создается тень - это мы и называем линией подбородка. Идея очень простая.
С эволюционной точки зрения люди с более широкими челюстями воспринимаются как более доминантные. Любой из главных антагонистов в фильме - всегда с максимально мощной челюстью.
Люди про это знали, но то, что с этим можно работать, обычный обыватель не имеет никакого понятия", - пришел к выводу Дима.
Однако, на тот момент он вопрос для себя закрыл и забыл об этой идее. До тех пор, пока вместе с другом Рейнисом Бекерисом, с которым они вместе закончили Стокгольмскую школу экономики, не решили: "Все - ждать не будем, пока нам будет 30-40 лет, компанию надо запускать сейчас. Мы сделали себе список критериев, по которым мы сделаем свою фирму. Например, небольшие начальные вложения, нишевая индустрия итд. Мы Начали выдумывать идеи, сотни идей каждый день.
В итоге я вспомнил про эту идею, решил сказать другу, хотя все равно было внутри "Ну такая же ерунда".
Он выслушал, потом была такая пауза и ответ: "Ну вообще-то эта идея подходит под все пункты". Начали дальше изучать и остановились на ней. Это было в мае 2018 года", - об истоках CHISELL вспоминает Дима.
Как развивались события дальше? Как в фильмах о стартапах, созданных в гаражах
Оба парня работали на своих дневных работах, а вечерами изучали рынок и придумывали, что и как делать.
"Пять месяцев была параллельная работа, я просыпался, думал над CHISELL, на работе думал над CHISELL, и эту машину уже было не остановить", - рассказывает Дима.
В октябре он занял денег у родителей, чтобы два месяца платить себе зарплату. Это было необходимо, чтобы легально оставаться в Латвии (Дима из маленького города в Калининградской области - Прим.ред.).
"Вскоре у нас уже были уже два помощника, мы вложили 4000 евро и разработали первую версию, которую помог сделать друг - инженер из Питера. Все для того, чтобы правильно распределялась нагрузка. Мы сделали первый драфт и решили, что надо запускать.
Первая продажа была 2 января 2019 года. У нас был сайт, мы начали с Instagram таскать на него людей, смотрим - кто-то из них в итоге купил", - о начале продаж говорит Дмитрий.
"Если бы в январе мы не стартовали с продажами, компания бы сгорела. Мы сразу начали продавать, повезло", - сегодня признается сооснователь CHISELL.
"Основной наш упор - это инфлюенсеры: инстаграмеры, ютуберы, люди, которые распространяют дальше. Что интересно - в основном нас находили, а не мы. И по сей день основной приток контрактов - люди сами нас находят: они хотят попробовать, сейчас к нам уже больше доверия, и они хотят запрыгнуть на этот очень горячий челюстный паровоз", - смеется Дмитрий.
Мы разговариваем в квартире-офисе. Здесь часть сотрудников не только работают, но и живут.
"Мы работаем очень много. Здесь мы и живем. Начинали мы в маленькой однокомнатной квартире, теперь уже квартира более офисная, следующий шаг - офис. Пока нам удобно.
Я с ребятами говорю - переезжайте, а они не хотят, им удобно - проснулся, зубы почистил, поел, сел и начал работать", - о быте рассказывает Дима.
Всего в компании девять человек, физически на месте работают восемь - отдаленно, за финансы отвечает второй сооснователь CHISELL Рейнис Бекерис. Большая часть команды - из Стокгольмской школы, хоть и не с одного курса. Помимо Димы, есть еще один парень из его родного города в Калининградской области. Его зовут Роман, он отвечает за всю логистику. Остальные ребята из Латвии, например, гуру онлайн-маркетинга Александр, который несет ответственность за все платные рекламы, приносящие большинство оборота компании.
Как все устроено? Латвия - голова, Китай - руки
Мозговой центр CHISELL - в Латвии, здесь же зарегистрирована компания, здесь же платятся налоги. Производство налажено в Китае, там же сборка, а продажи - весь мир.
"Дизайн наш, но делаем все с партнерами в Китае - есть три компании, которые делают по нашим дизайнам. Раньше они присылали, мы все собирали и отправляли дальше, а теперь Китай собирает и есть партнеры в Америке и Великобритании, которые рассылают финально клиентам.
Я очень доволен китайцами, делают - феноменально отлично и очень-очень быстро. Я поражен, насколько у них выстроилась индустрия и насколько у них развит контроль качества.
Не сразу, но мы вышли на более профессиональные производства и они делают идеально", - делится Дмитрий. По его словам, есть разный Китай, однозначно.
"Шэньчжэнь и зона вокруг - это город будущего, это вторая Силиконовая долина. Уровень развития технологий и время от идеи до финального продукта на рынке здесь - три-четыре месяца, а там - месяц. Они очень правильно сделали - поставили много университетов-технарей, исторически там есть быстрый доступ в Гонконг и поэтому там очень хорошо развилась производственная сфера. За 50 лет они научились, как лучше и лучше делать продукты.
Раньше мы думали "Ой, китайское", а сейчас Китай делает ТОП-качество, особенно в Шэньчжэнь",
- нахваливает Дмитрий партнеров из Поднебесной, добавляя, что сначала компания делала упаковки в Латвии, но цена отличалась в семь раз, к тому же "китайцы делают лучше".
CHISELL - новаторы? И да, и нет. Они сами запрыгнули в "горящий челюстный паровоз"
Конечно, ребята не сами придумали этот продукт, он уже существовал до них. Но они разработали, как сделать его анатомически правильно и максимально грамотно его упаковать - так, чтобы люди хотели себя ассоциировать с их брендом.
Когда Дмитрий стал изучать, почему ранее вышедший на рынок продукт не взорвал индустрию, он списал это на несколько факторов - во-первых, эстетика самого использования оставляла желать лучшего (он был направлен на использование передних зубов), во-вторых - индустрия была еще не развита, потребитель еще совсем не был готов к таким решениям.
На данный момент существуют четыре значимых игрока на рынке - в Германии, Латвии, Америке и Австралии.
"Мы растим индустрию и помогаем друг другу. В такой индустрии, как машины все стараются ухватить свой кусок пирога, а мы пока растим этот пирог", - поясняет Дмитрий.
В то же время у CHISELL амбициозный план - стать первыми на этом рынке - быть красивее, надежнее, эффективнее. Уже сейчас инфлюенсеры, сравнивая продукт, который появился пять лет назад, и относительную новинку CHISELL делают выбор в пользу последних. И CHISELL не остановить:
"Уже думаем о новом поколении материала. В первую очередь интересует выдержка самого материала. Сейчас - среднее время использования для обычного обывателя, у которого неострые зубы - это пять-шесть месяцев на одну пару. Поэтому срок использования - это один из тех вопросов в индустрии, который требует инновации.
Я на 70% сейчас доволен этим продуктом, если мы решим вопрос вечного использования - это будет 100%", - говорит Дмитрий.
Помимо этого у компании глобальная визия:
"Мы хотим сделать тренировку мышц челюсти такой же доступной и настолько же общепринятой, как делать приседания, чтобы попу качать, или подтягивания, чтобы бицепсы качать, потому что это того заслуживает", - добавляет Никита.
Значит ли что-то CHISELL? Отвечает автор идеи:
"Мы сначала поставили кодовое название CHISEL - потому что не было времени думать о названии. В переводе с английского CHISEL - это зубило, которым, например, выбивают скульптуры из мрамора. Так и CHISEL - это по идее инструмент, который "выбивает" идеальную форму лица. Далее было забавно. Название CHISEL было уже занято, и мы просто добавили вторую L.
Все это, конечно, интересно. А это безопасно?
Закономерный вопрос, настолько этот инновационный продукт рекомендован или хотя бы признан специалистами? На данный момент официальные подтверждения - в процессе.
"Да, это что-то новое, индустрия появилась недавно, поэтому еще нет всех ответов.
Что могли - мы собрали, но, чтобы быть номером один и вести эту индустрию вперед, мы в процессе признания. Ни у одного из игроков на рынке нет упоминаний от врачей", - отвечает на это Дмитрий.
Так как CHISELL хочет быть номером один на рынке, именно сейчас ведется работа со специалистами, чтобы получить сертификаты надежности продукции.
"Сейчас мы тесно общаемся с ортодонтами, которые отвечают за построение челюсти, и дантистами, которые отвечают за зубы, а также физиотерапевтами, которые отвечают за развитие тела. Мы общаемся со специалистами как из Латвии, так и Германии, Франции, Англии, Америки, Канады, Кореи, Швейцарии, России - это либо те, у кого свои клиники, либо те, кто работают в стоматологических институтах", - делится Никита.
По его словам, в Латвии уже есть врачи, которые ознакомились с продуктом и подтвердили, что никакого вредя для развития челюсти и зубов он не несет.
"Если говорим про Латвию - сейчас мы общаемся с врачом OlainMed - это дочерняя компания Olainfarm. Они подтвердили, что продукт инновационный, новый, указали нам, что можно было бы улучшить.
Также Стоматологический институт Страдиня - сейчас и с ними работаем. Возможно, уже этим летом будут углубленные эксперименты. Есть люди разного возраста и с разным построением челюсти, которые будут ходить с определенной частотой и проверяться до, во время и после использования нашего продукта", - отметил наработки и ближайшие перспективы Никита.
Стоит отметить, что материал, из которого сделан CHISELL - это самый лучший силикон, который только существует. Он отвечает всем требованиям Food Contact Materials - не несет вреда даже в том случае, если его проглотить.
Вместо заключения для вдохновения
"Мы максимально простые ребята, с одного места, чуть ли не с одного двора и университета. Изначально у нас один человек мог отвечать за все, теперь у каждого свой департамент, но все равно все помогают друг другу.
Есть у нас младшие братья и сестры, все спрашивают, как все утроено и просят взять на работу.
Вот мы - реальный пример из Латвии - все запустили параллельно с экзаменами и второй работой, все возможно, нужно терпение, максимально сфокусироваться и стремиться к тому, чтобы быть пионером - быть номером один и делать это можно в любом возрасте.
Не надо иметь огромный капитал - можно начать с деньгами из копилки, знаниями со школы и друзьями, с которыми сидел за одной партой - все настолько просто. Все возможно", - на прощание говорит Никита.