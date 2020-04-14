"Лицо - это больше не генетика". Как компания из Латвии меняет мир и зарабатывает на этом

"Вскоре у нас уже были уже два помощника, мы вложили 4000 евро и разработали первую версию, которую помог сделать друг - инженер из Питера. Все для того, чтобы правильно распределялась нагрузка. Мы сделали первый драфт и решили, что надо запускать.

Первая продажа была 2 января 2019 года. У нас был сайт, мы начали с Instagram таскать на него людей, смотрим - кто-то из них в итоге купил", - о начале продаж говорит Дмитрий.

"Если бы в январе мы не стартовали с продажами, компания бы сгорела. Мы сразу начали продавать, повезло", - сегодня признается сооснователь CHISELL.

"Основной наш упор - это инфлюенсеры: инстаграмеры, ютуберы, люди, которые распространяют дальше. Что интересно - в основном нас находили, а не мы. И по сей день основной приток контрактов - люди сами нас находят: они хотят попробовать, сейчас к нам уже больше доверия, и они хотят запрыгнуть на этот очень горячий челюстный паровоз", - смеется Дмитрий.

@louisalmarin ФОТО: CHISELL

Мы разговариваем в квартире-офисе. Здесь часть сотрудников не только работают, но и живут.

"Мы работаем очень много. Здесь мы и живем. Начинали мы в маленькой однокомнатной квартире, теперь уже квартира более офисная, следующий шаг - офис. Пока нам удобно.

Я с ребятами говорю - переезжайте, а они не хотят, им удобно - проснулся, зубы почистил, поел, сел и начал работать", - о быте рассказывает Дима.

Всего в компании девять человек, физически на месте работают восемь - отдаленно, за финансы отвечает второй сооснователь CHISELL Рейнис Бекерис. Большая часть команды - из Стокгольмской школы, хоть и не с одного курса. Помимо Димы, есть еще один парень из его родного города в Калининградской области. Его зовут Роман, он отвечает за всю логистику. Остальные ребята из Латвии, например, гуру онлайн-маркетинга Александр, который несет ответственность за все платные рекламы, приносящие большинство оборота компании.

Как все устроено? Латвия - голова, Китай - руки

Мозговой центр CHISELL - в Латвии, здесь же зарегистрирована компания, здесь же платятся налоги. Производство налажено в Китае, там же сборка, а продажи - весь мир.

"Дизайн наш, но делаем все с партнерами в Китае - есть три компании, которые делают по нашим дизайнам. Раньше они присылали, мы все собирали и отправляли дальше, а теперь Китай собирает и есть партнеры в Америке и Великобритании, которые рассылают финально клиентам.

Я очень доволен китайцами, делают - феноменально отлично и очень-очень быстро. Я поражен, насколько у них выстроилась индустрия и насколько у них развит контроль качества.

Не сразу, но мы вышли на более профессиональные производства и они делают идеально", - делится Дмитрий. По его словам, есть разный Китай, однозначно.