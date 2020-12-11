Без масок и с открытой бутылкой: у Саманты Тины, Кашерса и других звезд неприятности с полицией

Знаменитости уже ранее попадали в историю, но в этот раз вмешалась полиция.

На этот раз Саманта Тина отвезла коллег в свой родной город Тукумс.

Были сюрпризы - места детства, знакомство с байкерами, концерт и ужин в замке Яунмоку.

Но прогулка на озере завершилась приездом полиции. 1