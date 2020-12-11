Пт, 11.12.2020
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Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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  • Без масок и с открытой бутылкой: у Саманты Тины, Кашерса и других звезд неприятности с полицией
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Без масок и с открытой бутылкой: у Саманты Тины, Кашерса и других звезд неприятности с полицией
Видео

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

360TV и YouTube-канал Brīvdienas TV выпустили новую серию о приключениях четырех латвийских звезд (Саманта Тина, Угис Кугис, Кашерс и Катрина Саулиете). 

Знаменитости уже ранее попадали в историю, но в этот раз вмешалась полиция. 

На этот раз Саманта Тина отвезла коллег в свой родной город Тукумс. 

Были сюрпризы - места детства, знакомство с байкерами, концерт и ужин в замке Яунмоку.

Но прогулка на озере завершилась приездом полиции.

Сотрудники правоохранительных органов захотели узнать, была ли согласована эта поездка, а также проинформирован ли владелец лодки об этом развлечении. Катрина Саулиете, увидев полицию, подумала, что это очередной розыгрыш, организованный Самантой, а сотрудники полиции - это танцоры стриптиза.

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