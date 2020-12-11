В Латвии от осложнений при Covid-19 умер знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук

Корейский кинорежиссер, лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей Ким Ки Дук умер в Латвии из-за коронавируса на 60-м году жизни. Об этом сообщает агентство LETA.
Информация получена от режиссера Виталия Манского. Известно, что Ким Ки Дук прибыл в Латвию 20 ноября. С 5 декабря он не выходил на связь.
Сообщается, что режиссер скончался в ночь на 11 декабря в больнице от осложнений в связи с заболеванием коронавирусом. Журналисты пишут, что он несколько недель боролся с симптомами коронавируса.
Ким считался одним из культовых режиссеров-современников. Он начал снимать кино еще в середине 90-х. Пик его творчества пришелся на начало 2000-х. Именно тогда вышли на экран его знаменитые картины "Весна, лето, осень, зима... и снова весна", "Пустой дом" и "Натянутая тетива".
StarHit.ru указывает, что на фоне международного успеха у кинематографиста началась депрессия. В итоге он ушел из кино на три года, чтобы переосмыслить собственную жизнь. В этот период Ким Ки Дук жил отшельником и почти ни с кем не общался. Позднее он выпустил документальную картину "Ариран", в которой рассказал о своих переживаниях.