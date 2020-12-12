Сб, 12.12.2020
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Вадим Радионов, журналист, автор YouTube-канала "И Грянул Грэм".
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  • Скриптонит написал саундтрек к первому сериалу Бондарчука с Богомоловым в главной роли
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Скриптонит написал саундтрек к первому сериалу Бондарчука с Богомоловым в главной роли

Скриптонит

ФОТО: пресс-фото/ Алексей Алифанов

Рэпер Скриптонит выпустил второй за год сольную песню, которая получила название "Чистый". Она стала официальным саундтреком к сериалу Федора Бондарчука "Псих". Об этом пишет Esquire.

Напомним, что главную роль в этом сериале сыграл Константин Богомолов.

"После просмотра я понял, что во мне резонируют переживания главного героя. Мне знакомо его желание абстрагироваться от внешнего мира, понятно его чувство отрешенности. Поэтому мне захотелось поработать над треком к этому сериалу", - цитирует музыканта портал. 

Сериал "Псих" про успешного столичного психотерапевта Олега, которому, как выясняется, самому нужна помощь. Жизнь с матерью после того, как из собственной квартиры пропала жена, кризис среднего возраста, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия - жизнь героя превращается в бесконечное страдание.

Галерея: Скриптонит в Риге

"С самого окончания съемок мы хотели, чтобы трек для «Психа» записал именно Скриптонит. Это большой художник и глубокий автор. Его звучание ни с чем не спутаешь, и оно удивительным образом синхронизируется с миром нашего проекта", - заметил Бондарчук.

Напомним, рэпер вошел в топ-5 самых популярных артистов в России по версии Spotify и возглавил аналогичный рейтинг Apple Music.

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