Что нельзя дарить на Новый 2021 год Белого Металлического Быка

Прекрасная традиция обмена подарками в Новый год может стать частью ритуала, привлекающего внимание Белого Металлического Быка. Чтобы достойно проводить уходящий год и задобрить покровителя 2021 года, важно знать о том, какие подарки под елкой вновогоднюю ночь будут неуместными. Эксперты dailyhoro.ru представляют "черный список" презентов, которые могут вызвать недовольство Быка.

1. Банные принадлежности. Мыло, шампуни, полотенца и прочие необходимые для водных процедур предметы на Новый 2021 год дарить не стоит. Белый Бык не особенно любит мытье и вряд ли оценит такие презенты.

2. Вещи красного цвета. Бык по своей природе довольно консервативен, однако обилие красного цвета может побудить его к агрессивным действиям. Поэтому

от презентов всех оттенков красного лучше отказаться, чтобы избежать гнева покровителя года и не привлечь неприятности.

3. Часы. Этот подарок вообще считается не очень хорошим, а преподнесенные в новогоднюю ночь 2021 года часы могут стать настоящим проклятием, предупреждают астрологи.

Остановившиеся стрелки сулят неприятности, поэтому от такого презента стоит отказаться.

4. Безделушки. Бык - прагматичное животное, которое ценит полезные вещи, а не мишуру и пускание пыли в глаза.

Вещи, которые не пригодятся в хозяйстве, а лишь будут захламлять пространство дома, он не оценит и не станет покровительствовать ни тому, кто выбрал такой подарок, ни его получателю.

5. "Пустые" подарки. Вазы, кошельки, сумки, подаренные пустыми, грозят крупными неприятностями и финансовыми проблемами. В пустоте может появиться любая энергетика, и чаще всего она отрицательная.

Пустой кошелек - символ безденежья, а сумка символизирует отсутствие благополучия в доме.

Пустые вазы чаще всего становятся причиной одиночества и ссор между близкими людьми. Любой из этих подарков не придется по душе покровителю 2021 года.

6. Татуировки. Порой хочется сделать приятное близким и подарить им сертификат или же оплатить какую-либо косметическую процедуру.

Самой негуманной по отношению к Быку будет татуировка, которая ассоциируется у покровителя года с болезненным тавро.

Не стоит дарить и косметические процедуры, если они направлены на изменение внешности. Бык любит естественность и вряд ли будет милостив по отношению к тем, кто пренебрегает природной красотой.

7. Изделия из кожи. Подарки из натуральной кожи - табу в 2021 году. Такой презент вызовет гнев нового покровителя, и он может доставить множество проблем тому, кто так неосмотрительно выбрал провокационный предмет.