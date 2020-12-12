Что нельзя дарить на Новый 2021 год Белого Металлического Быка
В преддверии новогодних праздников начинается приятная суета, связанная с поиском подарков. Все хотят удивить и порадовать близких и друзей, однако важно не только купить подарок, но и не промахнуться с ним. В год Белого Металлического Быка от ряда вещей стоит отказаться, чтобы не навлечь беду на себя и своих близких, предупреждают астрологи.
Прекрасная традиция обмена подарками в Новый год может стать частью ритуала, привлекающего внимание Белого Металлического Быка. Чтобы достойно проводить уходящий год и задобрить покровителя 2021 года, важно знать о том, какие подарки под елкой вновогоднюю ночь будут неуместными. Эксперты dailyhoro.ru представляют "черный список" презентов, которые могут вызвать недовольство Быка.
1. Банные принадлежности. Мыло, шампуни, полотенца и прочие необходимые для водных процедур предметы на Новый 2021 год дарить не стоит. Белый Бык не особенно любит мытье и вряд ли оценит такие презенты.
2. Вещи красного цвета. Бык по своей природе довольно консервативен, однако обилие красного цвета может побудить его к агрессивным действиям. Поэтому
3. Часы. Этот подарок вообще считается не очень хорошим, а преподнесенные в новогоднюю ночь 2021 года часы могут стать настоящим проклятием, предупреждают астрологи.
Остановившиеся стрелки сулят неприятности, поэтому от такого презента стоит отказаться.
4. Безделушки. Бык - прагматичное животное, которое ценит полезные вещи, а не мишуру и пускание пыли в глаза.
Вещи, которые не пригодятся в хозяйстве, а лишь будут захламлять пространство дома, он не оценит и не станет покровительствовать ни тому, кто выбрал такой подарок, ни его получателю.
5. "Пустые" подарки. Вазы, кошельки, сумки, подаренные пустыми, грозят крупными неприятностями и финансовыми проблемами. В пустоте может появиться любая энергетика, и чаще всего она отрицательная.
Пустой кошелек - символ безденежья, а сумка символизирует отсутствие благополучия в доме.
Пустые вазы чаще всего становятся причиной одиночества и ссор между близкими людьми. Любой из этих подарков не придется по душе покровителю 2021 года.
6. Татуировки. Порой хочется сделать приятное близким и подарить им сертификат или же оплатить какую-либо косметическую процедуру.
Не стоит дарить и косметические процедуры, если они направлены на изменение внешности. Бык любит естественность и вряд ли будет милостив по отношению к тем, кто пренебрегает природной красотой.
7. Изделия из кожи. Подарки из натуральной кожи - табу в 2021 году. Такой презент вызовет гнев нового покровителя, и он может доставить множество проблем тому, кто так неосмотрительно выбрал провокационный предмет.
Астрологи напоминают, что подарки должны доставлять удовольствие, поэтому важно заранее узнать о желаниях близких людей. Искренняя радость и яркие эмоции будут привлекать в жизнь позитивные перемены, а если близкие угодили друг другу, то и год начнется с воодушевления и счастья.